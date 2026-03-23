Mircea Abrudean, președintele Senatului: „PNL nu va accepta ca niciun partid să-i dicteze premierul. Că ne place sau nu, Bolojan este premierul României”

Oficialul a subliniat că susținerea pentru premierul Ilie Bolojan rămâne fermă, invocând atât votul din partid, cât și angajamentele asumate în cadrul coaliției și în Parlament.

PNL își menține poziția fermă în ceea ce privește conducerea Guvernului, respingând scenariile în care alte partide ar impune schimbarea premierului. Abrudean a explicat că există un protocol clar, iar respectarea acestuia este esențială pentru stabilitatea politică.

În același timp, liderul liberal a admis existența unor critici în interiorul partidului, dar a precizat că acestea nu au afectat susținerea politică pentru actualul premier, confirmată prin vot în forurile de conducere.

„PNL a spus de la începutul acestei discuții că nu acceptă ca niciun partid din această coaliție să dicteze asupra premierului sau asupra miniștrilor liberali care sunt susținuți de PNL în această coaliție. Rămâne această poziționare fermă, mai ales în privința premierului.

Nu există nicio situație în care PNL să accepte ca oricare partid din coaliție să-i dicteze premierul, că ne place sau nu. Este premierul României, aprobat în Parlament, în această coaliție. Avem un protocol care spune foarte clar niște lucruri.

Despre asta este vorba: despre a ne respecta angajamentele luate, în primul rând în coaliție și apoi în fața Parlamentului și a României.

O majoritate covârșitoare din Biroul Politic Național a votat pentru încrederea acordată în continuare președintelui Partidului Național Liberal, premierului Ilie Bolojan. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat Abrudean.