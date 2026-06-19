Miruță, despre condamnarea lui Fritz de către ÎCCJ: „Este un conflict de interese”

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a vorbit, vineri, despre Dominic Fritz și condamnarea acestuia de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Nu este acuzat de vreo faptă penală”

„El nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală. Este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar”, a transmis Miruță.

Miruță a afirmat că „s-a discutat aseară în partid. Ministrul va cere un vot de încredere din partea partidului și va merge mai departe la CEDO pentru apărarea situației în care se află”.

„Eu am încredere fără echivoc în buna credință a domnului Fritz, fără rezerve”, a mai menționat ministrul interimar.

Întrebat dacă există riscul unui puci în USR, Radu Miruță a precizat că „există foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR”.

USR, „mai unit ca niciodată”

Însă, „partidul este mai unit ca niciodată”, a conchis ministrul interimar.