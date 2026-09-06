Prima pagină » Știrile zilei » Misterul celei mai singuratice case din lume, aflată pe o insulă pustie. Cel mai apropiat vecin e oceanul

Misterul celei mai singuratice case din lume, aflată pe o insulă pustie. Cel mai apropiat vecin e oceanul

O casă singuratică, ascunsă pe un deal în pantă și aflată pe o insulă izolată este centrul mai multor legende urbane. Turiștii nu au voie pe insulă fără permisiunea expresă a proprietarilor.
Misterul celei mai singuratice case din lume, aflată pe o insulă pustie. Cel mai apropiat vecin e oceanul
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
06 sept. 2026, 06:57, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O casă de pe insula Elliðaey, cea mai nordică insulă din arhipelagul Vestmannaeyjar din Islanda este de mult timp centrul mai multor legende urbane.

Mai multe zvonuri despre construcția casei

Unul dintre cele mai populare zvonuri este că a fost construită de un miliardar excentric, anonim, pentru a scăpa de o apocalipsă zombie. O altă legendă urbană este că a fost construită ca un loc de izolare în timpul pandemiei de Covid-19.

Un al treilea zvon, puțin mai realist, era că acolo locuia Björk, celebra cântăreață islandeză.

Ultimul zvon a început în anul 2000, când s-a relatat că lui Björk i s-a acordat dreptul exclusiv de utilizare a insulei nelocuite.

Totuși, potrivit Mirror, aceasta a fost o greșeală. De fapt, reportajul era despre o altă insulă, numită tot Elliðaey (Ellidaey), în vestul Islandei.

Care este scopul clădirii cu adevărat

În realitate, casa de pe insula pustie este de fapt o cabană de vânătoare. Aceasta a fost construită în anul 1953 de către o asociație de vânătoare.

Există și o a doua clădire pe insulă, dar aceasta este folosită drept colibă ​​de depozitare, insula neavând o populație permanentă.

Acum, turiștii nu au voie pe insulă fără permisiunea expresă a proprietarilor. Cu toate acestea, o mulțime de bărci trec pe lângă ea și oferă o priveliște spectaculoasă asupra insulei izolate, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Nu shaorma și burgerii sunt problema! Produsul de fast-food care te îmbătrânește cu fiecare înghițitură. Este unul dintre preferatele românilor!
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia