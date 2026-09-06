Misterul celei mai singuratice case din lume, aflată pe o insulă pustie. Cel mai apropiat vecin e oceanul

O casă de pe insula Elliðaey, cea mai nordică insulă din arhipelagul Vestmannaeyjar din Islanda este de mult timp centrul mai multor legende urbane.

Mai multe zvonuri despre construcția casei

Unul dintre cele mai populare zvonuri este că a fost construită de un miliardar excentric, anonim, pentru a scăpa de o apocalipsă zombie. O altă legendă urbană este că a fost construită ca un loc de izolare în timpul pandemiei de Covid-19.

Un al treilea zvon, puțin mai realist, era că acolo locuia Björk, celebra cântăreață islandeză.

Ultimul zvon a început în anul 2000, când s-a relatat că lui Björk i s-a acordat dreptul exclusiv de utilizare a insulei nelocuite.

Totuși, potrivit Mirror, aceasta a fost o greșeală. De fapt, reportajul era despre o altă insulă, numită tot Elliðaey (Ellidaey), în vestul Islandei.

Care este scopul clădirii cu adevărat

În realitate, casa de pe insula pustie este de fapt o cabană de vânătoare. Aceasta a fost construită în anul 1953 de către o asociație de vânătoare.

Există și o a doua clădire pe insulă, dar aceasta este folosită drept colibă ​​de depozitare, insula neavând o populație permanentă.

Acum, turiștii nu au voie pe insulă fără permisiunea expresă a proprietarilor. Cu toate acestea, o mulțime de bărci trec pe lângă ea și oferă o priveliște spectaculoasă asupra insulei izolate, potrivit sursei citate.