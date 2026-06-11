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„Monștrii pândesc în aceste mări”: Papa a aruncat flori în mare, drept omagiu pentru migranții înecați

În timpul vizitei sale în Insulele Canare, Papa Leon al XIV-lea a aruncat flori în mare, ca omagiu adus migranților înecați. Suveranul Pontif a declarat că „monștrii pândesc în aceste mări”.
„Monștrii pândesc în aceste mări”: Papa a aruncat flori în mare, drept omagiu pentru migranții înecați
Ioana Târziu
11 iun. 2026, 16:53, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea a aruncat, joi, o coroană de flori în mare, în semn de omagiu pentru miile de oameni care au murit încercând să ajungă în arhipelagul Atlantic, potrivit France 24.

Suveranul Pontif a condamnat „indiferența” față de migranți, în timpul unei vizite în Insulele Canare din Spania. Aceasta a simbolizat pericolele rutelor neregulate mortale către Europa.

În cea de a șasea zi a călătoriei sale în Spania, papa a scos în evidență în repetate rânduri situația dificilă a migranților.

Papa a binecuvântat o cruce realizată din lemnul ambarcațiunilor migranților

Papa Leon a vizitat portul Arguineguin de pe insula Gran Canaria. Acolo s-a întâlnit cu migranții și cu cei care îi ajută. Ulterior, el a binecuvântat o cruce făcută din lemnul ambarcațiunilor migranților.

„Chiar și astăzi, monștrii pândesc în aceste mări: mafii care profită de pe urma disperării, traficanți care înrobesc femei și copii și cei a căror indiferență permite ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare”, a declarat Papa Leon al XIV-lea, potrivit aceleiași surse.

Aproape 1.200 de persoane au murit sau au dispărut pe ruta din Africa către Insulele Canare anul trecut, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație. Numărul mare de decese o face una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.

Migranții nu sunt „doar numere sau dosare”

„Nu sunteți doar numere sau dosare. Sunteți oameni care ați lăsat în urmă familii și case. Aveți vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască”, a transmis papa.

Vizita sa în Insulele Canare îndeplinește o dorință de mult timp a predecesorului său, Papa Francisc, mai specifică sursa inițială.

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