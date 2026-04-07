Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Sănătății: Un gând de recunoștință pentru tot sistemul sanitar. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți

„Mulțumim pentru tot ceea ce faceți”

„De Ziua Mondială a Sănătății, transmit un gând de recunoștință pentru tot sistemul sanitar – medici, asistenți, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol crucial în societatea noastră. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru nopțile nedormite, pentru anii de studii”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Pentru a marca această zi, președintele a vizitat la Timișoara Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență, subliniind că proiectul reprezintă o formă de progres.

România s-a dezvoltat cu fonduri europene

„E important să spunem că se întâmplă și lucruri bune în România – ca de exemplu, construcția în trei ani a acestei unități medicale pentru a răspunde unei necesități stringente. Acest proiect a fost posibil și datorită fondurilor europene, așa cum o parte semnificativă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani s-a realizat cu fondurile UE”, spune Dan.

„E esențial ca fiecare dintre noi să demaște impostura din zona sa de activitate”

De asemenea, președintele a asupra războiului informațional dus de Rusia în domeniul medical. Șeful statului a făcut apel la implicarea cetățnilor în combaterea dezinformării și a promovării opiniilor bazate pe expertiză.

„O altă temă la care am ținut să mă refer este cea a războiului informațional dus de Rusia împotriva României și al țărilor europene, în domeniul medical. Trebuie ca fiecare dintre noi să intervenim activ, astfel încât opinia și credibilitatea profesioniștilor să conteze în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de școală în medicină, și după aceea s-a perfecționat continuu, și alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și care provoacă tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient”, spune președintele Dan.

„E esențial ca fiecare dintre noi să demaște impostura din zona sa de activitate”, se mai arată în mesajul președintelui.