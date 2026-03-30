Nicușor Dan, după întâlnirea cu Roxana Mînzatu: este important ca bugetul UE să rămână unul consistent

„Proiectul european trebuie să se concentreze, înainte de toate, pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe investiții în educație, în sănătate și pe protejarea drepturilor fiecărui cetățean. Sunt problematici esențiale, de care depinde stabilitatea socială a continentului nostru, mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm”, se arată în mesajul publicat de președintele României, Nicușor Dan, după ce s-a întâlnit cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene cu portofoliu care acoperă drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

„Am vorbit concret despre cum putem atrage și folosi mai eficient fondurile europene pentru proiecte sociale care să producă rezultate vizibile pentru oameni”, mai transmite Nicușor Dan.

Președintele a transmis că pentru România este crucial ca bugetul Uniunii Europene să rămână cel puțin la nivelul actual: „Pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. Avem nevoie de o finanțare cel puțin la nivelul actual pentru a menține ritmul investițiilor în domenii strategice”.

Cei doi oficiali au mai discutat și despre mobilitatea forței de muncă, recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, soluții pentru a scădea costurile la energie, facilitarea investițiilor în locuințe sustenabile, sprijinirea categoriilor vulnerabile.