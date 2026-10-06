„Nicușor Dan trebuie suspendat!”. George Simion: Ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături

Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, liderul AUR a scris că le va oferi parlamentarilor Social-Democrați un tablel pentru semnături, cu scopul de a-l suspenda pe președinte.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături”, a scris George Simion.

De asemenea, el face un apel către cetățeni, pentru a le scrie parlamentarilor în acest sens.

„Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a continuat Simion.

Luni seara, președintele AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota un Guvern condus de Luca Niculescu.

Mesajul a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomat candidat pentru funcția de prim-ministru.