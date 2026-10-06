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„Nicușor Dan trebuie suspendat!”. George Simion: Ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături

Liderul AUR George Simion a transmis marți faptul că va oferi tuturor parlamentarilor din PSD tabelul pentru semnături, pentru a-l suspenda pe președintele Nicușor Dan.
„Nicușor Dan trebuie suspendat!”. George Simion: Ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături
Ioana Târziu
06 oct. 2026, 09:26, Politic
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Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, liderul AUR a scris că le va oferi parlamentarilor Social-Democrați un tablel pentru semnături, cu scopul de a-l suspenda pe președinte.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături”, a scris George Simion.

De asemenea, el face un apel către cetățeni, pentru a le scrie parlamentarilor în acest sens.

„Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a continuat Simion.

Luni seara, președintele AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota un Guvern condus de Luca Niculescu.

Mesajul a venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomat candidat pentru funcția de prim-ministru.

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