Noi percheziții DNA. Vizat: șeful CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac

După CJ Bistrița și Sălaj, procurorii DNA fac percheziții la CJ Brăila.
Sorina Matei
20 mai 2026, 11:29, Justiţie
Procurorii DNA fac percheziții la CJ Brăila, condus de Francisk Iulian Chiriac (PSD), președinte și al PSD Brăila.

Perchezițiile sunt și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, procurorii suspectând săvârșirea mai multor fapte de corupție.

Clubul sportiv HC Dunărea Brăila este condus de ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole.

DNA nu va formula astăzi acuzații, spun surse judiciare.

DNA a mai făcut săptămânile trecute percheziții și la CJ Bistrița și CJ Sălaj.

Președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA, alături de alte 2 persoane, iar în privința CJ Bistrița – anchetatorii au reținut 6 persoane în legătură cu săvârșirea mai multor fapte de corupție.

