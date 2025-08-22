O companie privată chineză produce petrol în Venezuela în baza unui acord rar pe 20 de ani

Proiectul reprezintă o investiție rară a unei companii private chineze în țara OPEC, care s-a străduit să atragă capital străin din cauza sancțiunilor internaționale impuse administrației președintelui Nicolas Maduro. Cifra investiției și planul de producție sunt raportate pentru prima dată.

Beijingul a fost un aliat cheie al lui Maduro și al predecesorului său, regretatul președinte Hugo Chavez, și în prezent cumpără peste 90% din totalul exporturilor de petrol ale Venezuelei.

Gigantul petrolier de stat chinez CNPC se număra printre cei mai mari investitori din sectorul petrolier al Venezuelei înainte ca sancțiunile energetice ale SUA să fie impuse pentru prima dată asupra Venezuelei în 2019. China era, de asemenea, un important creditor al Venezuelei.

La începutul anului trecut, CCRC a început negocierile pentru participarea sa la cele două câmpuri petrolifere – Lago Cinco și Lagunillas Lago – și a semnat în mai 2024 un contract de partajare a producției pe 20 de ani cu Venezuela, a declarat directorul executiv, care a vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, potrivit Reuters.

Modelul de contract, introdus de guvernul venezuelean în 2020 în temeiul Legii anti-blocadă pentru a face față sancțiunilor SUA, permite investitorilor să acționeze ca operatori în schimbul unei cote convenite din producție.

PDVSA și ministerul petrolului din Venezuela nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Lacul Maracaibo

Câmpurile petrolifere din cea de-a doua cea mai mare regiune producătoare de petrol din Venezuela, Lacul Maracaibo, fac parte dintr-un grup de blocuri pentru care PDVSA a căutat parteneri în ultimii ani.

Majoritatea partenerilor vizați sunt companii puțin cunoscute, fără experiență în producția de petrol, potrivit unui document al PDVSA.

Fără experiență anterioară în forarea petrolului, CCRC a trimis din septembrie anul trecut aproximativ 60 de angajați chinezi specializați în dezvoltarea câmpurilor petrolifere și o platformă de foraj chineză, cu scopul de a redeschide rapid aproximativ 100 de sonde și de a recupera producția de țiței, a declarat directorul executiv.

Producția la cele două câmpuri, în mare parte abandonate în ultimii ani din cauza lipsei de investiții și de expertiză tehnică, este acum de 12.000 de barili pe zi, a spus directorul executiv.

CCRC își propune să dezvolte un total de 500 de sonde și să crească producția până la 60.000 de barili pe zi până la sfârșitul anului 2026, a spus el, adăugând că este vorba de un amestec de petrol ușor și greu, petrolul ușor urmând să fie livrat către PDVSA, iar petrolul greu fiind destinat Chinei.

„Din cauza sancțiunilor impuse de SUA asupra sectorului petrolier din Venezuela, nicio companie mare nu ar îndrăzni să opereze acolo, oferind astfel oportunități companiilor mici, precum Concord”, a declarat directorul executiv.

Compania petrolieră de stat PDVSA a stabilizat producția de petrol la aproximativ 1 milion de barili pe zi, în parte datorită licențelor acordate de SUA, care permit unui număr limitat de parteneri străini să opereze acolo și să exporte petrol.

De când SUA au impus sancțiuni energetice asupra Venezuelei în 2019, majoritatea companiilor petroliere de stat chineze au încetat să mai extragă petrol. Rafinăriile independente chineze continuă însă să cumpere petrol prin intermediul comercianților.