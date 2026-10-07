O nouă insulă a apărut în Marea Caspică, după ce apa a început să se retragă de ani de zile din cauza schimbărilor climatice

Ecologiștii descoperă mai multe grupuri insulare

În timp ce nivelurile apei din Marea Caspică scad, în urma deceniilor de schimbări climatice și activitate umană, ecologiștii descoperă grupuri de insule subacvatice.

Cea mai recentă insulă de acest fel observată se află lângă insula Kulaly. Ea a fost zărită în timpul unei recente inspecții aeriene, potrivit Euronews.

Voluntarul și activistul de mediu Daniyar Akimzhanov a făcut parte din grupul care a raportat descoperirea. El spune că insula recent apărută este relativ mică. Totuși, este departe de a fi un caz izolat.

În ultimii patru-cinci ani, el spune că a documentat mai multe insule noi în această parte a Mării Caspice.

Animalele încep să populeze noile insule

Unele se întind pe o lungime de aproximativ un kilometru și o lățime de 200 până la 300 de metri. Mai mult, fauna sălbatică a început deja să ajungă pe terenul nou expus.

Akimzhanov spune că a observat personal un mistreț pe una dintre insule, în timp ce lupii își croiesc și ei drum pe gheață. Insulele nou apărute de obicei nu primesc nume, spune el.

Institutul Kazah de Cercetare al Mării Caspice afirmă că este probabil să apară mai multe suprafețe de uscat. Cu toate acestea, nu toate vor deveni insule permanente.

„Viitorul fiecărei zone nou expuse depinde de topografia fundului mării, de valuri, de modificările nivelului apei determinate de vânt și de dinamica ulterioară a nivelului Mării Caspice”, transmite institutul.

Peste 80% din debitul său provine din râul Volga din Rusia, potrivit sursei.

Cu cât a scăzut nivelul Mării Caspice

Conform observațiilor instrumentale, nivelul Mării Caspice în sectorul kazah a scăzut de la -26,82 metri în 1996 la -29,27 metri în 2025. Aceasta reprezintă o scădere de 2,45 metri în ultimele trei decenii, sau o medie de aproximativ 8-9 centimetri pe an.

Potrivit Institutului de Cercetare al Mării Caspice din Kazahstan, nivelul mediu al mării la stația de monitorizare a insulei Kulaly era de -29,42 metri în iulie 2026, cel mai scăzut nivel înregistrat pe întreaga perioadă de studiu.

Marea Caspică a cunoscut din punct de vedere istoric perioade atât de scădere, cât și de creștere a nivelului apei. Din anii 1930 până în 1977, nivelul său a scăzut cu aproximativ trei metri. În următoarele două decenii, a crescut din nou cu aproximativ 2,5 metri, înainte de a începe o nouă perioadă de declin.

Însă, deși fluctuațiile nivelului Mării Caspice nu sunt noi, oamenii de știință spun că schimbările climatice și activitatea umană afectează acum echilibrul hidric al acesteia.