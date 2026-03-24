O nouă lege privind locuințele în Viena: persoanele cu „comportament inacceptabil” în ultimii 5 ani nu mai primesc apartament

Cu noua lege, capitala Austriei înăsprește regulile de distribuire a locuințelor sociale. În viitor, cei care au avut un „comportament inacceptabil” în ultimii cinci ani vor pierde dreptul de a primi un nou apartament.

Viena introduce astfel și un nou sistem de puncte și elimină „fără milă” chiriașii răuvoitori și huliganii, relatează presa.

Subînchirierea ilegală, datoriile de închiriere neachitate, încălcări grave ale regulilor de locuit sau chiar o evacuare anterioară – cei care astfel de încălcări vor fi excluși în viitor.

Noile reglementări sunt programate spre a fi adoptate pe 17 iunie în parlamentul regional.

În acest scop, sistemul existent va fi complet reformat.

Consilierul municipal pentru construcții de locuințe, Katrin Gaal, explică:

„Cu această schimbare a paradigmei, distribuirea locuințelor devine mai transparentă și mai flexibilă. Astfel, Viena stabilește repere pentru a asigura accesul echitabil la locuințele sociale în viitor”

Verificări amănunțite ale chiriașilor

Aceasta înseamnă că cei care doresc să obțină un apartament vor trebui să ofere mai multe informații la depunerea cererii decât înainte.

Solicitanții aflați în situații de viață speciale vor primi puncte bonus – de exemplu, persoanele care urmează cursuri de formare, familiile tinere sau cei care doresc să-și micșoreze spațiul de locuit la o vârstă înaintată.

În același timp, punctele de penalizare sunt acordate pentru „comportament inacceptabil”. De asemenea, situația socială, condițiile de proprietate și venitul sunt verificate mai detaliat.

Solicitanții sunt obligați să raporteze statutul de rezidență și toate modificările în structura gospodăriei – de exemplu, dacă cineva se mută sau pleacă. De asemenea, colegii de apartament sunt verificați mai atent.

În același timp, contractele de închiriere existente sunt menținute și sunt luați în considerare și cei care locuiesc de mult timp în Viena.

Un proiect pilot, care implică 180 de persoane selectate, se desfășoară din martie.

Toate datele sunt încărcate din casă pe o platformă digitală și sunt stocate în format cifrat.

În Viena există aproximativ 420.000 de apartamente sociale – proporția lor fiind mult mai mare decât în Germania. Cu toate acestea, cererea de locuințe continuă să crească.