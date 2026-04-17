Bulgarii nu mai sunt vecinii noștri cu prețuri mici: Chiriile au crescut cu circa 10%, printre cele mai rapide creșteri din UE

Datele arată că Bulgaria se numără printre un grup de țări cu cele mai abrupte creșteri, alături de Croația, Grecia, Ungaria și România, în timp ce cea mai mare parte a Europei de Vest rămâne sub media UE, informează Novinite.com.

La nivelul Uniunii, chiriile au crescut în medie cu 3,1%, dar în mai multe țări creșterea a fost semnificativ mai accentuată, Croația conducând cu 17,6%, urmată de Grecia cu 10% și Ungaria cu 9,8%, în timp ce Bulgaria a înregistrat o creștere de 9,6%. În schimb, economii majore precum Germania, Franța și Spania au raportat toate o creștere mai modestă, rămânând sub media europeană.

În acest context, situația din Bulgaria continuă să susțină o tendință deja vizibilă în ultimii ani – cumpărarea de proprietăți rămâne adesea mai „rentabil” decât închirierea.

„În acest moment, există mulți oameni care doresc să cumpere o proprietate, deoarece avem încă rate favorabile ale dobânzii la creditele ipotecare”, a declarat Polina Stoykova, director executiv al Bulgarian Properties, menționând că veniturile în creștere consolidează și mai mult această tendință. Potrivit acesteia, proprietatea rămâne deosebit de atractivă pentru cumpărătorii mai tineri, deoarece oferă siguranță pe termen lung în loc de plăți continue de chirie.

La Sofia, prețurile medii s-au situat în jurul a 2.700 de euro pe metru pătrat

După o perioadă de expansiune rapidă, piața imobiliară dă acum semne de stabilizare.

„Piața s-a calmat ușor față de anul trecut, când a existat o dezvoltare extrem de rapidă”, a explicat Stoykova, adăugând că încetinirea tranzacțiilor și a creșterii prețurilor reflectă o revenire la niveluri mai sustenabile observate în perioada 2022-2023. La Sofia, prețurile medii în primul trimestru s-au situat în jurul a 2.700 de euro pe metru pătrat, în mare parte neschimbate față de sfârșitul anului precedent, ceea ce sugerează că piața se stabilizează, deși la o bază semnificativ mai mare.

Oferta rămâne relativ limitată, deși apare o oarecare diversificare. Construcțiile noi continuă să domine, reprezentând aproximativ 70% din tranzacții, dar activitatea pe piața secundară este în creștere, oferind atât proprietăți mai vechi spre renovare, cât și locuințe mai noi, revândute sau complet mobilate. Această gamă mai largă de opțiuni oferă cumpărătorilor mai mult timp și flexibilitate.

„Oamenii au acum mai multă liniște sufletească pentru a lua o decizie, pentru a nu acționa atât de repede și impulsiv”, a remarcat Stoykova. De asemenea, încep să apară reduceri, în special în segmentul secundar, unde prețurile sunt negociate în scădere cu aproximativ 3-5%, semnalând o trecere treptată către un mediu de piață mai echilibrat.

Îngrijorările legate de o potențială bulă imobiliară persistă, dar, potrivit participanților la piață, acestea nu sunt susținute de datele actuale. „Nu există o bulă, deși prețurile au crescut semnificativ”, a declarat Stoykova, subliniind că creșterea veniturilor a însoțit creșterea valorii proprietăților.

Restricțiile privind închirierile pe termen scurt nu au avut un impact suficient

Ea a subliniat că creșterile reflectă factori economici subiacenți, cum ar fi ocuparea forței de muncă, creșterea veniturilor, accesul la credite și o integrare mai strânsă cu piețele europene. Prin urmare, nu se așteaptă o corecție bruscă, ci mai degrabă o continuare a moderării ratelor de creștere. „Piața revine la rate mai normale, deoarece ratele de creștere de 20-30% nu sunt sustenabile pe termen lung”, a adăugat ea.

În întreaga Europă, accesibilitatea locuințelor devine o preocupare tot mai mare, costurile chiriilor reprezentând în medie aproximativ o cincime din bugetele gospodăriilor și ajungând până la 35% în țări precum Grecia.

Principalul factor determinant rămâne dezechilibrul dintre cerere și ofertă, deoarece prețurile ridicate ale proprietăților și finanțarea costisitoare împing tot mai multe gospodării să închirieze, în special pe cei care cumpără o locuință pentru prima dată. În același timp, oferta limitată continuă să pună presiune asupra prețurilor, fiind influențată de schimbările de reglementare, de costurile de întreținere mai mari și de cerințele mai stricte de eficiență energetică.

Deși restricțiile privind închirierile pe termen scurt au avut un anumit impact, acestea nu au crescut semnificativ numărul de locuințe disponibile.

Proprietarii se confruntă, de asemenea, cu costuri în creștere, în special cei cu cheltuieli de împrumut mai mari, iar acestea sunt transferate treptat către chiriași. Combinată cu cererea puternică, această situație continuă să alimenteze creșterile chiriilor pe întreg continentul.

În acest context, Bulgaria reflectă tendințe europene mai ample, dar cu o creștere mai rapidă, ceea ce întărește concluzia că, în ciuda creșterii prețurilor, achiziționarea unei locuințe rămâne o decizie financiară rațională pentru multe gospodării atunci când este privită pe termen lung.