O primărie din județul Galați a fost jefuită

„La data de 26 martie 2026, ora 06:36, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un funcționar din cadrul unei unități administrativ teritoriale, din comuna Ivești, județul Galați, cu privire la faptul că, în momentul în care a ajuns la sediul unității administrativ teritoriale, au constatat că lipseau mai multe sume de bani”, transmite IPJ Galați.

După efectuarea cercetărilor preliminare, oamenii legii au constată că în cursul nopții, mai multe persoane necunoscute ar fi pătruns în sediul instituției prin efracție, după ce au distrus sistemul de alarmă. Hoții ar fi sustras o sumă de bani dintr-un seif metalic aflat în interiorul clădirii.

Serviciul de Investigații Criminale a preluat coordonarea anchetei și a fost întocmit un dosar penal pentru furt calificat.