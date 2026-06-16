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O treime din recifele de corali ar putea rezista schimbărilor climatice, arată un nou studiu

Aproximativ o treime din recifele de corali la nivel global sunt deosebit de „rezistente la schimbările climatice”, potrivit unui nou studiu. Aceste date reprezintă o veste pozitivă și rară în lupta pentru protejarea oceanelor de ravagiile schimbărilor climatice.
O treime din recifele de corali ar putea rezista schimbărilor climatice, arată un nou studiu
Ioana Târziu
16 iun. 2026, 11:20, Life-Inedit
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Un nou studiu prezentat marți la Conferința „Our Ocean” de la Mombasa, Kenya, arată că aproximativ o treime din recifele de corali ar putea rezista schimbărilor climatice, potrivit AFP.

Aproximativ 166.000 de kilometri pătrați (o treime) din recifele de corali la nivel planetar sunt deosebit de „rezistente la schimbările climatice”. Acest lucru înseamnă că au potențialul de a supraviețui evenimentelor majore de încălzire a oceanelor.

Studiul a fost realizat de Wildlife Conservation Society și Universitatea Macquarie din Australia, potrivit sursei citate.

Studiul contestă predicțiile IPCC

Rezultatele obținute contestă concluziile IPCC, autoritatea globală în domeniul schimbărilor climatice, care a declarat că 70 până la 90% din recifele de corali ar putea muri în cazul unei încălziri globale cu 1,5 grade peste nivelurile preindustriale și 99% la 2°C.

„Modelele noastre arată un viitor mult mai promițător pentru recifele de corali. Prevedem că există multe recife rezistente la schimbările climatice din întreaga lume. Ele vor persista în timp”, a declarat, pentru AFP, Stacy Jupiter, directoarea executivă pentru conservarea marină la WCS.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu mai este nevoie de măsuri. Ele sunt necesare în continuare, deoarece doar 28% din aceste recife rezistente sunt protejate activ, mai arată sursa.

Ce este „albirea” coralilor

„Albirea” coralilor are loc atunci când temperatura apei crește cu unul sau două grade. Încălzirea apei afectează țesuturile animale ale coralilor și îi face să expulzeze alge, devenind albi.

Însă, noul studiu constată că multe recife sunt rezistente. Ele fac față fie pentru că există în locuri reci, fie pentru că au evoluat pentru a rezista la căldură sau pentru că se recuperează mai repede decât majoritatea.

„Modul în care vedem cum reacționează coralii la evenimentele termice este mai nuanțat decât credeam anterior”, a spus Jupiter.

Studiul este în curs de evaluare și se bazează pe un studiu inovator din 2018. Acestea din urmă  a identificat 50 de recife rezistente din întreaga lume.

Descoperiri mai detaliate

Noua tehnologie face ca harta sa să fie de 10.000 de ori mai detaliată decât orice versiune anterioară. Aceasta permite descoperirea unui coral de trei ori mai rezistent decât se știa anterior.

Peste jumătate sunt concentrate în Australia, Bahamas, Cuba, Indonezia și Filipine, potrivit sursei citate.

„Aceste recife ar putea acționa ca bănci de semințe vii pentru o recuperare mai amplă a ecosistemului”, a declarat autorul principal al studiului, Kyle Zawada.

Episoadele de albire în masă devin aproape anuale. Sosirea unui sistem meteorologic potențial puternic, „El Niño”, în acest an ar putea fi deosebit de devastatoare.

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