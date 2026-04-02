Prima pagină » Știrile zilei » Oficial: JD Vance ajunge la Budapesta, cu câteva zile înainte de alegerile cruciale, ca să-l susțină pe Viktor Orban

Oficial: JD Vance ajunge la Budapesta, cu câteva zile înainte de alegerile cruciale, ca să-l susțină pe Viktor Orban

Casa Albă a anunțat oficial joi seară că vicepreședintele SUA ajunge peste 5 zile la Budapesta ca să-l susțină pe Viktor Orban în alegerile parlamentare, scrutin care i-ar putea decide soarta politică.
Oficial: JD Vance ajunge la Budapesta, cu câteva zile înainte de alegerile cruciale, ca să-l susțină pe Viktor Orban
Sorina Matei
02 apr. 2026, 23:44, Politic

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va călători în Ungaria în această lună înainte de alegerile parlamentare din țară”, a anunțat Casa Albă.

„În timpul șederii sale la Budapesta, vicepreședintele va avea întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Viktor Orbán”, a afirmat Casa Albă într-un comunicat. „Vicepreședintele va face, de asemenea, o declarație despre bogatul parteneriat dintre Statele Unite și Ungaria”, se arată în declarație.

Și șeful de cabinet al lui Viktor Orban, Balazs Orban, a anunțat, aproape concomitent cu Administrația SUA, vizita lui JD Vance în Ungaria în perioada 7-8 aprilie.

Alegerile parlamentare în care se vor confrunta blocurile Fidesz (Viktor Orban) și Tisza (Peter Magyar) au loc pe 12 aprilie.

Orban,în legături strânse cu administrația președintelui Donald Trump, se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii ani.

Dacă partidul lui Orban va câștiga alegerile din 12 aprilie, acesta ar intra în al cincilea mandat consecutiv.

Însă sondajele independente îl arată în avantaj pe contracandidatul conservator Peter Magyar.

Luna trecută, Trump l-a susținut pe Orban, numindu-l „un lider puternic care a arătat întregii lumi ce este posibil atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile”, într-un mesaj video transmis de Biroul Oval.

Călătoria lui Vance vine în urma unei vizite în țară a secretarului de stat Marco Rubio, la mijlocul lunii februarie.

De la revenirea lui Orban la putere în 2010, acesta s-a confruntat în repetate rânduri cu Uniunea Europeană, liderii polonezi și irlandezi condamnând legăturile strânse ale guvernului său cu Moscova.

Orban a paralizat în mod regulat procesul de elaborare a politicii externe a UE, exercitând dreptul de veto al Ungariei, amânând sancțiunile UE împotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei și blocând ajutorul acordat țării sfâșiate de război.

Dacă contracandidatul său, maghiarul, și partidul său TISZA vor câștiga, se așteaptă ca acesta să îmbunătățească relațiile cu UE și să deblocheze miliarde de euro pentru Ungaria, sume pe care Bruxelles-ul le-a înghețat.

