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Papa Leon cere concesii pentru încheierea Războiului din Ucraina: Trebuie să dăm dovadă de curaj în negociere

Papa Leon al XIV-lea a cerut, luni, Rusiei și Ucrainei, ca în eforturile de pace să dea dovadă de curaj și să fie dispuși să renunțe la unele poziții pentru a ajunge la pace. Suveranul Pontif a avertizat, de asemenea, că reînarmarea Europei nu reprezintă singurul răspuns la amenințările de securitate.
Papa Leon cere concesii pentru încheierea Războiului din Ucraina: Trebuie să dăm dovadă de curaj în negociere
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 sept. 2026, 15:01, Știri externe
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„Războiul a revenit, chiar și în Europa: un nou măcel absurd, care curmă zilnic nenumărate vieți civile”, a spus Suveranul Pontif, luni, în orașul francez Metz, locul nașterii lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai  Uniunii Europene, notează Reuters.  

Papa a făcut apel la compromisuri în cadrul negocierilor. 

„Trebuie să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la unele poziții pentru binele suprem al păcii”, a mai declarat Leon.

Suveranul Pontif a criticat, totodată, creșterea cheltuielilor militare în Europa și a avertizat împotriva demersului. 

„Trebuie, de asemenea, să ne ferim de iluzia că reînarmarea este soluția. Astăzi trebuie să ne întrebăm dacă depunem cu adevărat eforturi creative pentru a promova pacea mondială sau dacă urmărim pur și simplu să «oprim valul războiului» și să ne pregătim mai bine pentru conflicte pe care presupunem că le vom avea de înfruntat în viitor”, a mai declarat liderul Bisericii Catolice. 

Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la New York cu Donald Trump pentru a discuta formule de pace, în condițiile în care Rusia ocupă o cincime din teritoriul Ucrainei, iar niciuna dintre părți nu a arătat disponibilitatea de a ceda teritorii. 

În discursul său de la Metz, Papa Leon a abordat și tema migrației, cerând liderilor europeni să integreze migranții și să le ofere oportunități de dezvoltare. 

„A primi o persoană înseamnă a o integra ca și cum ar face parte din propria familie, oferindu-i ocazia de a-și dezvolta talentele, abilitățile și sensibilitățile”, a spus Papa Leon. 

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