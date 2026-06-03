Percheziții în dosarul psihologului Ion Duvac. Acesta este acuzat că-şi hărţuieşte sexual pacientele

Miercuri dimineața, polițiștii din București au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în dosarul psihologului Ion Duvac.

Ce acuzații i se aduc

Duvac este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală.

Poliția Capitalei s-a autosesizat la data de 23 februarie. În urma verificărilor, faptele „ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală”.

„În urma perchezițiilor domiciliare persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată. Aceasta urmează să fie condusă la sediul structurii, în vederea audierii”, potrivit polițiștilor.

De asemenea, „cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”.

Ion Duvac este doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România. El este acuzat că își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite. Acesta cere poze cu părțile intime ale femeilor încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia PressOne.

Colegiul Psihologilor se delimitează de aceste comportamente

Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis, într-un comunicat de presă, că „profesia de psiholog se întemeiază pe principii fundamentale. Printre acestea, se numără respectul pentru demnitatea umană, protejarea vulnerabilităţii persoanei, menţinerea limitelor profesionale şi interzicerea oricărei firme de abuz sau exploatare”.

De asemenea, Colegiul Psihologilor se delimitează de orice „comportament neetic, abuziv sau inadecvat”.