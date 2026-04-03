Persoanele care au mai multe șanse să supraviețuiască cancerului au următoarele caracteristici, potrivit unui studiu amplu

Publicată în „Journal of the National Cancer Institute” (JNCI), cercetarea a identificat diferențe consistente între pacienții cu cancer de sex masculin și feminin, atât în ceea ce privește supraviețuirea, cât și toxicitatea tratamentului. Astfel, pacientele aveau un risc de deces cu 21 % mai mic decât pacienții de sex masculin, dar un risc de toxicitate severă cu 12 % mai mare, scrie El Economista.

Aceste diferențe bazate pe sex au fost în mare măsură consistente în 12 tipuri de tumori solide avansate, precum și în diferite modalități de tratament, inclusiv chimioterapie, terapii țintite și imunoterapie, ceea ce sugerează că se datorează unor mecanisme biologice subiacente, și nu doar efectelor specifice ale medicamentelor.

În loc să se concentreze pe modul în care tratamentele specifice împotriva cancerului afectează diferit bărbații și femeile, abordarea tradițională, studiul a analizat dacă sexul în sine prezice supraviețuirea și toxicitatea, independent de tipul de tratament.

Aspecte principale

Autorul principal, doctorul Natansh Modi, afirmă că studiul oferă unele dintre cele mai clare dovezi de până acum că sexul biologic este un factor predictiv esențial pentru rezultatele tratamentului cancerului.

„Sexul este un factor biologic fundamental care influențează funcția imunitară, metabolismul medicamentelor, compoziția corporală și biologia tumorilor”, afirmă acesta.

„Cu toate acestea, în ciuda recomandărilor de lungă durată ale organismelor de reglementare și de finanțare de a raporta rezultatele în funcție de sex, în multe studii acesta este încă tratat ca o chestiune secundară și rareori este luat în considerare riscul de bază sau utilizat pentru a personaliza deciziile de tratament. Studiul nostru abordează această problemă analizând dacă sexul în sine prezice supraviețuirea și toxicitatea într-o gamă largă de cancere și terapii”, continuă medicul.

De asemenea, el subliniază că „rezultatele au fost clare: femeile aveau un risc de deces cu 21 % mai mic decât bărbații, dar se confruntau și cu un risc cu 12 % mai mare de a suferi efecte secundare grave. Femeile au demonstrat un avantaj în ceea ce privește supraviețuirea, dar cu prețul unei toxicități severe mai ridicate”, subliniază el.

Studiul a analizat date de la peste 20.000 de pacienți cu cancer din 39 de studii clinice care au susținut aprobările FDA din Statele Unite între 2011 și 2021 și a acoperit 12 tipuri de tumori solide avansate, inclusiv cancer pulmonar, colorectal, melanom și cancer de sân.

Mai multe detalii

Descoperirile au implicații importante pentru modul în care sunt evaluate și prescrise medicamentele, întărind necesitatea de a raporta și de a acționa sistematic pe baza dovezilor specifice fiecărui sex în cercetarea clinică.

Din acest motiv, cercetătorii cer ca sexul biologic să fie recunoscut ca un factor prognostic fundamental în oncologie, atât în studiile clinice, cât și în îngrijirea oncologică de zi cu zi.

„Este vorba despre îmbunătățirea rezultatelor pentru toți pacienții cu cancer. Dacă femeile trăiesc mai mult, dar experimentează efecte secundare mai grave, trebuie să recunoaștem acest lucru și să acționăm în consecință. În același timp, trebuie să înțelegem mai bine de ce pacienții de sex masculin par să aibă o rată de supraviețuire mai scăzută”, afirmă doctorul Modi.

Echipa susține că este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege mecanismele biologice care determină aceste diferențe, inclusiv expunerea la medicamente, reglarea imunitară, influențele hormonale și compoziția corporală.