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Peste o jumătate de milion de ore de înregistrări din războiul din Ucraina vor fi utilizate pentru antrenarea modelelor IA

Compania americană Enabled Intelligence a lansat o nouă bază de date destinată antrenării sistemelor de inteligență artificială, care conține peste 500.000 de ore de imagini surprinse de drone în timpul războiului din Ucraina. Baza de date va fi pusă la dispoziția organizațiilor militare, a companiilor din domeniu și a statelor NATO.
Peste o jumătate de milion de ore de înregistrări din războiul din Ucraina vor fi utilizate pentru antrenarea modelelor IA
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
17 iun. 2026, 15:01, Știri externe
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„Ceea ce o diferențiază este faptul că este reală – nu este simulată, nu este un mediu controlat. Sunt imagini dintr-unul dintre cele mai complexe și dinamice conflicte din istoria modernă. Acest tip de autenticitate operațională este extrem de greu de reprodus și este exact ceea ce sistemele de inteligență artificială trebuie să îndeplinească atunci când sunt implementate”, a declarat directorul general al Enabled Intelligence, Peter Kant despre materialul video inclus în baza de date, notează Kyiv Post

Compania afirmă că utilizarea materialelor pre-etichetate poate reduce semnificativ timpul necesar antrenării modelelor IA, eliminând o mare parte din procesul manual de clasificare și validare a imaginilor. 

Potrivit companiei, setul de date este disponibil imediat pentru utilizatorii autorizați din Statele Unite, Ucraina și statele membre NATO. 

Acesta poate fi folosit pentru dezvoltarea de sisteme autonome, recunoașterea țintelor, activități de informații, operațiuni logistice și îmbunătățirea capabilităților ofensive și defensive ale dronelor.  

Această lansare vine în contextul în care Ucraina își intensifică eforturile tehnologice, ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, anunțând recent că țara extinde utilizarea noilor drone de intercepție, capabile să distrugă în mod autonom dronele de atac rusești de tip Shahed. 

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