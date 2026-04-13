Peter Magyar: Viktor Orbán și-a amenințat propriul popor. A încercat să țină în frică copiii maghiari, părinții și bunicii noștri / Dacă îl trezeam din somn ar fi spus că el a câștigat alegerile din SUA, nu Donald Trump

El a afirmat că rezultatul alegerilor reprezintă voința directă a cetățenilor și că Ungaria trebuie să își reafirme locul în Europa, dar și să își schimbe profund modul de guvernare internă. În același timp, Magyar a subliniat că prioritatea imediată a viitorului executiv este accesarea fondurilor europene și relansarea economiei.

„În astfel de circumstanțe, într-un sistem de partid-stat, au reușit totuși, fără teamă, cu curaj în suflet, să se ridice pentru patria lor, să se ridice pentru o Ungarie liberă, independentă, cu adevărat suverană, și să se ridice pentru faptul că locul țării noastre este în Europa, a fost, este și va fi”, a declarat acesta.

O parte importantă a discursului a fost dedicată fostului premier Viktor Orbán, pe care Magyar l-a acuzat de propagandă și de ignorarea problemelor reale ale societății.

„Viktor Orbán și-a amenințat propriul popor. A încercat să țină în frică copiii maghiari, părinții și bunicii noștri. A amenințat oamenii că, dacă vine un alt guvern, le vor fi duși membrii familiei pe frontul ruso-ucrainean. Este absolut incredibil cât de jos a ajuns Viktor Orbán, pentru a-și păstra prada furată, pentru a-și păstra puterea și cine mai știe ce altceva. De aici vreau să transmit tuturor maghiarilor, dar și întregii lumi, că în Ungaria nimeni nu vrea război. Ungaria este de partea păcii, iar guvernul Tisza va fi un guvern al păcii.

Spre deosebire de Viktor Orbán, care de ani de zile nu s-a mai ocupat de problemele reale ale oamenilor: sănătate, educație, costul vieții. El a jucat un fel de șah în cinci dimensiuni, iar probabil acesta este unul dintre motivele înfrângerii sale. A vorbit despre orice: Ucraina, Rusia, Iran, șahul iranian, ayatollahul iranian, alegerile prezidențiale americane. Probabil că, dacă ar fi fost trezit din somn, ar fi spus că el a câștigat alegerile din SUA, nu Donald Trump. A vorbit despre orice, mai puțin despre problemele oamenilor maghiari.

Iar oamenii au spus „nu” și acestui lucru. Istoria maghiară, și acest lucru a fost demonstrat de milioane de maghiari ieri, este scrisă de maghiari. Nu se scrie la Moscova, nu se scrie la Bruxelles, nu se scrie la Washington, ci pe străzile și în piețele maghiare, de către poporul maghiar”, a declarat Magyar.