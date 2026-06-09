Politico: Dezacorduri între Ucraina și UE privind integrarea europeană

În ciuda aprobării de către Bruxelles și Kiev a deschiderii primului grup de negocieri pe 15 iunie, Ucraina se teme că candidatura sa la UE ar putea fi „amânată”. Potrivit surselor publicației, Kievul se așteaptă să deschidă ca nu unul, ci mai multe grupuri de negocieri până la sfârșitul verii. Între timp, Bruxellesul este îngrijorat de soarta reformelor pe care Ucraina trebuie să le finalizeze pentru a deveni membră.

În același timp, Franța și Germania nu sunt pregătite să admită pe deplin Ucraina în UE. Reprezentanții ambelor țări oferă Kievului statutul de membru asociat al UE și alte opțiuni intermediare. Autoritățile ucrainene nu au răspuns direct propunerilor Parisului și Berlinului, dar doresc garanții mai clare în această privință.

Pe 2 iunie, Politico a relatat că Ucraina și Moldova vor începe negocierile oficiale de aderare cu Uniunea Europeană pe 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale de la Luxemburg. Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE în februarie 2022, iar cea a Moldovei în martie același an. Aceasta înseamnă că cererea Moldovei poate avansa doar dacă și cea a Ucrainei o face.

La SPIEF 2026, președintele rus Vladimir Putin a declarat că propunerea cancelarului german Friedrich Merz de a acorda Ucrainei statutul de „membru asociat” în Uniunea Europeană nu se aplică Rusiei. Moscova se opune transformării Europei într-un bloc militar.