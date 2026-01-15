Premieră: Sistem inteligent pentru controlul benzilor reversibile pe DN 17

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat joi încheierea unui contract de prestări servicii de proiectare faza SF a unui sistem modern de management al traficului cu benzi reversibile. Acesta va fi realizat pe sectoarele de drum cuprinse între km 52+650 – km 58+650 și km 64+575 – km 67+500 ale DN 17, la intrarea și ieșirea din municipiul Bistrița.

Proiectul presupune reconfigurarea șoselei de la două la trei benzi, reconfigurarea girațiilor existente și realizarea unor noi sensuri giratorii.

De asemenea, va fi implementat un sistem inteligent de control al benzilor care va permite alocarea dinamică a benzii centrale de circulație pentru sensul de mers cu cerere mai mare, în funcție de fluxurile de trafic.

Timpi de deplasare scăzuți

Totodată, se va realiza lărgirea podurilor și podețelor existente pe sectoarele vizate.

Potrivit DRDP Cluj, după implementarea sistemului, se estimează o creștere a vitezei medii de circulație cu 51% și o reducere a timpilor de deplasare cu până la 42%.

„Primăria Municipiului Bistrița este primul partener instituțional care a acceptat provocarea realizării acestui proiect ce va adopta o soluție inovatoare de management al traficului, în premieră la nivel național”, adaugă DRDP Cluj.