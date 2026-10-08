Primele discuții dintre conducerea PSD și Luca Niculescu, „constructive”. Mihai Fifor: Este un început încurajator

Într-o postare încărcată pe Facebook, Mihai Fifor a scris că „premierul desemnat a arătat disponibilitate pentru preluarea unor măsuri esențiale din programul de relansare economică propus de PSD”.

„Un semnal pozitiv, care trebuie însă confirmat prin angajamente clare și printr-un program de guvernare capabil să schimbe direcția în care merge România”, a afirmat fostul ministru.

„Un început încurajator”

Acesta a descris primele discuții dintre conducerea PSD și Luca Niculescu drept „constructive” și „un început încurajator”.

„După luni de criză politică, de incertitudine economică și de decizii ale căror costuri au fost suportate aproape exclusiv de cetățeni și de mediul de afaceri, România are nevoie de un guvern funcțional, de stabilitate și, mai ales, de o schimbare reală a modului în care este administrată țara”, a continuat el.

De asemenea, a precizat că apelul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, către PNL și UDMR „este unul la maturitate și responsabilitate politică. Avem nevoie de o majoritate parlamentară transparentă, construită în jurul unui program de guvernare serios, nu în jurul unor înțelegeri conjuncturale sau al împărțirii funcțiilor”.

Miza PSD, „schimbarea direcției economice a României”

„Pentru PSD, miza acestor discuții nu o reprezintă ministerele sau funcțiile. Miza este schimbarea direcției economice a României”, afirmă social-democratul.

Potrivit acestuia, PSD propune un set de măsuri concrete pentru primele 100 de zile de guvernare.

„Începând cu prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului și a obligațiilor bugetare amânate, rectificarea urgentă pentru asigurarea funcționării spitalelor și a serviciilor publice esențiale și adoptarea unui buget responsabil pentru 2027”.

„Cerem indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, conform legii, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, precum și asigurarea resurselor energetice necesare pentru sezonul rece”, explică Fifor.

În economie, „prioritățile sunt la fel de clare: plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile, rambursarea accelerată a TVA pentru firmele cu risc fiscal redus, reducerea birocrației și un angajament ferm, asumat împreună cu mediul de afaceri și sindicatele, că taxele nu vor crește în 2027”.

Mihai Fifor a scris și că PSD susține „o reformă administrativă făcută cu discernământ, prin cooperare între comunitățile locale, servicii publice comune și stimularea comasărilor voluntare, nu prin măsuri arbitrare care să slăbească administrația locală”.

Mihai Fifor: „O schimbare de paradigmă”

„Toate acestea înseamnă o schimbare de paradigmă. Înseamnă să înlocuim logica austerității permanente cu responsabilitatea economică, să punem capăt improvizației și să readucem în centrul guvernării preocuparea pentru oameni”, adaugă el.

„PSD intră în aceste negocieri cu bună-credință, dar și cu limite foarte clare. Nu vom gira o nouă aventură politică și nu vom susține un guvern care, sub o altă formulă, ar continua politicile care au adâncit dificultățile economice și sociale ale României”, a scris Fifor.

Acesta a menționat că „avem în față urgențe majore, de la rectificarea bugetară și pregătirea iernii până la construcția bugetului pentru anul viitor. Fiecare zi pierdută complică și mai mult situația unei țări care a plătit deja prea scump prelungirea crizei politice.

Totodată, social-democratul a precizat că PSD este „pregătit să își asume responsabilitatea guvernării”.

„Dar responsabilitatea nu înseamnă un cec în alb acordat nimănui. Înseamnă un program clar, obiective măsurabile și garanția că schimbarea promisă românilor se va regăsi în deciziile viitorului guvern”, a conchis Mihai Fifor.