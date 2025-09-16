Procurorul general: Scopul războiului hibrid rusesc împotriva României – slăbirea statului din interior

Procurorul general Alex Florența atrage atenția că atacurile hibride ale Federației Ruse vizând România nu se limitează la dezinformare, ci urmăresc polarizarea societății și erodarea încrederii în instituții, în final cu scopul de a slăbi statul din interior.

Într-o declarație adresată reporterilor, Florența a explicat că operațiunile hibride includ mai multe tehnici — cea mai vizibilă fiind dezinformarea — dar și alte „activități ostile de destabilizare” menite să inducă eroare și tensiune socială.

„Tipurile de atac hibrid urmăresc două elemente importante. Pe de o parte, inducerea în eroare a populației și polarizarea pe diferite teme, implicit generarea unei zone de dezordine socială”, a spus procurorul.

El a subliniat că o populație fragmentată și tensionată devine „manevrabilă” de către rețelele care orchestrează aceste operațiuni, iar efectele pot culmina cu proteste excesive sau cu scăderea încrederii în instituțiile statului.

„În al doilea rând… urmăresc punerea unei presiuni uriașe asupra instituțiilor de ordine publică și siguranță națională”, a adăugat Florența, arătând că presiunea combinată asupra societății și instituțiilor poate duce la slăbirea statului din interior — obiectivul final al acestor acțiuni. Procurorul general a atras atenția că, dincolo de efectul imediat al falsurilor sau al campaniilor de manipulare, strategia hibridă urmărește efecte pe termen mediu și lung: neîncredere, dezordine și incapacitate instituțională. În final, „scopul războiului hibrid… este slăbirea din interior a unui stat”, a concluzionat Alex Florența.

Atacurile cibernetice din România, parte dintr-un atac hibrid coordonat

Florența a spus, conform G4Media, că războiul hibrid e „mult mai perfid”, dar cu rezultate mult mai ample.

Atacurile cibernetice precum cele asupra unor aeroporturi sau instituții fac parte dintr-un atac hibrid cu legături cu Rusia, adaugă procurorul.

De asemenea, pe rețelele sociale au fost mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie.

Este o inflație de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o tensiune, o stare de efervescență în rândul comunităților cărora le sunt adresate fiind apoi viralizate

Intensificarea campaniei unui candidat s-a intensificat din 21 noiembrie, adaugă procurorul.