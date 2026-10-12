Protest la IAR Ghimbav. Sindicaliștii reclamă blocarea creșterii salariilor, în timp ce indemnizațiile șefilor au crescut de patru ori

La protest, au participat toți salariații, anunță Blocul Național Sindical printr-o postare pe Facebook.

Angajații IAR Ghimbav sunt nemulțumiți de creșterea, de peste 4 ori, a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație din IAR SA în condițiile în care, indexarea salariului muncitorilor cu inflația, deși negociată în iunie 2026, a fost blocată de Guvernul României, se arată în postare.

Președintele sindicatului ICA, afiliat Blocului Național Sindical, Suba Arpad, a transmis că „societatea şi salariaţii IAR se află într-o situaţie neplăcută şi destul de delicată”.



Situația „generează preocupări legitime cu privire la situaţia actuală şi la perspectivele de evoluţie, deoarece încărcarea cu manoperă pe societate este de sub 20%, în condiţiile în care România cheltuieşte 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru cumpărarea de elicoptere militare”, a adăugat acesta.

Mai mult, sindicaliștii denunță și faptul că „unele drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere, din cauza actelor normative total neconcordante cu realitatea, aprobate de Guvern”, potrivit Blocului Național Sindical.

Totodată, „în urma deciziilor luate de Ministrul Economiei, Irineu Darău, în nici 3 luni, s-a ajuns ca societatea IAR să plătească de la 3 salarii de directori (general, executivi), la 9 salarii de directori (general, executivi, membri CA)”, se mai arată în postare.