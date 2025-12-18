Psihologii spun că păstrarea pungilor de plastic cu gândul că vor fi refolosite în viitor este caracteristică anumitor tipuri de persoane

Multe persoane, după fiecare cumpărătură, aleg să păstreze pungile „pentru orice eventualitate”, un obicei care, în timp, poate ajunge să ocupe mult spațiu în dulapuri sau sertare. Deși la prima vedere pare un comportament banal, în realitate poate spune mult mai multe decât credem despre persoana care îl practică frecvent, notează El Economista.

Trăsături comune

Una dintre cele mai frecvente trăsături este aceea că sunt persoane foarte atente la a economisi, care se tem să nu-și irosească bunurile și simt nevoia de a avea control asupra a ceea ce dețin. Pe de altă parte, acest obicei poate fi și un indiciu al atașamentului emoțional față de obiecte; renunțarea la ele le poate provoca chiar simptome de anxietate.

Totodată, cei care adună pungi de plastic pot reflecta o preocupare pentru ordine, păstrându-le cu scopul de a avea mereu la îndemână obiecte practice. Cu toate acestea, în alte cazuri, comportamentul poate fi un simptom al lipsei de organizare și al „neglijenței”, deoarece preferă să amâne ordonarea sau reciclarea.

Ce poți face pentru a evita acumularea pungilor

Unii experți în organizare recomandă respectarea unor reguli de bază pentru a evita acumularea unui număr mare de pungi acasă, lucru care, pe lângă faptul că ocupă spațiu inutil, poate genera și un puternic disconfort vizual.

Printre aceste recomandări se numără stabilirea unei limite, de exemplu nu mai mult de 10 pungi, verificarea periodică a locului unde sunt depozitate și reutilizarea lor ori de câte ori este posibil. Totuși, cea mai bună soluție rămâne să îți iei mereu propria pungă, mai ales atunci când faci cumpărături mici.