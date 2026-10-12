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Putin ar fi pregătit să oprească atacurile asupra Ucrainei „doar în ziua alegerilor”. Kremlinul respinge un armistițiu de 60 de zile

Președintele rus Vladimir Putin ar fi pregătit să ordone armatei să nu atace Ucraina în ziua alegerilor prezidențiale din țară, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Kremlinul a respins un armistițiu de 60 de zile, propus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Putin ar fi pregătit să oprească atacurile asupra Ucrainei „doar în ziua alegerilor”. Kremlinul respinge un armistițiu de 60 de zile
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 16:23, Știri externe
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„În realitate, nu vor să organizeze alegeri la Kiev. Acest lucru este absolut evident. Și au nevoie de 60 de zile de încetare a focului, nu pentru alegeri, ci pentru a-și aduna puterile, a-și vindeca rănile și a continua războiul”, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Armistițiu „doar în ziua alegerilor”

Potrivit presei din Ucraina, Peskov a mai spus că „președintele a vorbit deja despre asta, dar în acest caz, pot spune cu toată responsabilitatea în numele său că, dacă cei de la Kiev vor cu adevărat să organizeze alegeri, președintele Federației Ruse va fi gata să dea instrucțiuni de a nu efectua atacuri asupra Ucrainei în ziua alegerilor. Doar în ziua alegerilor.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus anterior un armistițiu de 60 de zile, pentru a se putea organiza alegeri.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a transmis că a venit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte. Liderul de la Casa Albă a sugerat că Zelenski nu a făcut suficient pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia.

Trump a sugerat, de asemenea, că, dacă ar fi fost președinte al SUA în 2022, „acel război nu ar fi început niciodată. (…) A început din cauza incompetenței”.

De asemenea, miliardarul american Elon Musk a susținut afirmațiile lui Donald Trump, conform cărora Volodimir Zelenski „ar fi putut opri acest război de multe, multe ori, dar alege să nu o facă”. De asemenea, a susținut ideea că Ucraina are nevoie de un nou lider, potrivit sursei citate.

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