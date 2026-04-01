Rogobete, despre renegocierea contractului cu Pfizer: Nu era un avantaj fiscal la momentul respectiv

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că statul român nu a renegociat contractul cu Pfizer privind achiziția de vaccinuri din mai 2021, susținând că dozele ar fi fost luate la un preț ușor redus, dar ar fi trebuit stocate și distruse ulterior.
Radu Mocanu
01 apr. 2026, 20:34, Politic

Ministrul Rogobete a criticat comanda de vaccinuri din mai 2021, susținând că a fost făcute fără fundamente demografice. 

„Este adevărat că în mai 2021 nu știam în ce direcție va merge sau nu pandemia, dar este evident că în mai 2021 știam sigur că populația țării nu se va dubla. Pentru că aceste doze de vaccin și vorbim aici de 29 de milioane de doze comandate în mai 2021, suplimentar față de celelalte doze și vorbim de aproape 30 de milioane de doze deja contractate. Practic s-a dublat cantitatea de vaccin într-un mod care nu ține cont nici de demografie și nu ținea cont nici de rata de vaccinare”, a declarat Rogobete miercuri. 

Referitor la posibilitatea guvernului de a renegoica o flexibilizare a comenzii, ministrul Sănătății, a explicat că întregul proces nu ar fi adus un avantaj consistent din punct de vedere fiscal României. 

„Renegocierea nu însemna că nu mai primim dozele. Renegocierea era că le achiziționăm cu un procent mai redus. Practic ar fi trebuit să achiziționăm cele 29 de milioane de doze, să le depozităm și să plătim și costul distrugerii dozelor respective. Deci nu era neapărat un avantaj fiscal la momentul respectiv acea renegociere”, susține ministrul Rogobete. 

România a pierdut în prima instanță procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro sau aproximativ trei miliarde de lei pentru dozele de vaccin  pe care a refuzat să le mai preia în 2023. 

