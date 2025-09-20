Prima pagină » Știrile zilei » Șeful ONU spune că lumea nu ar trebui să se lase intimidată de Israel

Șeful ONU spune că lumea nu ar trebui să se lase intimidată de Israel

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat vineri pentru AFP că lumea nu ar trebui să fie „intimidată” de Israel.
Într-un interviu acordat la sediul ONU din New York, el a cerut, de asemenea, acțiuni climatice mai ambițioase, afirmând că eforturile de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale riscă să se „prăbușească”.

Guterres a vorbit cu AFP înaintea săptămânii emblematice a reuniunii la nivel înalt a ONU, în cadrul căreia 10 țări vor recunoaște un stat palestinian, potrivit Franței – în ciuda obiecțiilor vehemente din partea Israelului.

Întâlnirea a peste 140 de șefi de stat și de guvern, care paralizează un colț al Manhattanului timp de o săptămână în fiecare an, va fi probabil dominată de viitorul palestinienilor și de războiul din Gaza.

Amenințările din partea Israelului

Se pare că Israelul a amenințat că va anexa Cisiordania dacă națiunile occidentale vor continua cu planul de recunoaștere la reuniunea ONU.

Însă Guterres a spus: „Nu ar trebui să ne simțim intimidați de riscul represaliilor”.

„Cu sau fără a face ceea ce facem, aceste acțiuni vor continua și cel puțin există o șansă de a mobiliza comunitatea internațională pentru a face presiuni pentru ca acestea să nu se întâmple”, a spus el.

„Ceea ce vedem în Gaza este îngrozitor”, a declarat Guterres, în timp ce Israelul amenința cu „forță fără precedent” în atacul său continuu asupra orașului Gaza.

„Este cel mai grav nivel de moarte și distrugere pe care l-am văzut în timpul mandatului meu de secretar general, probabil că viața mea și suferința poporului palestinian nu pot fi descrise – foamete, lipsă totală de asistență medicală eficientă, oameni care trăiesc fără adăposturi adecvate în zone uriașe de concentrare a forțelor armate”, a spus el.

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut anexarea unor zone din Cisiordania cu scopul de a „îngropa ideea unui stat palestinian”, după ce mai multe țări s-au alăturat eforturilor franceze de a obține statul palestinian.

Însă Statele Unite, aliatul fidel al Israelului, s-a abținut de la orice critică la adresa războiului din Gaza sau de la promisiunile de a anexa Cisiordania – și i-a criticat dur pe aliații săi care au promis să recunoască un stat palestinian.