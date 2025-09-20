Șeful ONU spune că lumea nu ar trebui să se lase intimidată de Israel

Într-un interviu acordat la sediul ONU din New York, el a cerut, de asemenea, acțiuni climatice mai ambițioase, afirmând că eforturile de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale riscă să se „prăbușească”.

Guterres a vorbit cu AFP înaintea săptămânii emblematice a reuniunii la nivel înalt a ONU, în cadrul căreia 10 țări vor recunoaște un stat palestinian, potrivit Franței – în ciuda obiecțiilor vehemente din partea Israelului.

Întâlnirea a peste 140 de șefi de stat și de guvern, care paralizează un colț al Manhattanului timp de o săptămână în fiecare an, va fi probabil dominată de viitorul palestinienilor și de războiul din Gaza.

Amenințările din partea Israelului

Se pare că Israelul a amenințat că va anexa Cisiordania dacă națiunile occidentale vor continua cu planul de recunoaștere la reuniunea ONU.

Însă Guterres a spus: „Nu ar trebui să ne simțim intimidați de riscul represaliilor”.

„Cu sau fără a face ceea ce facem, aceste acțiuni vor continua și cel puțin există o șansă de a mobiliza comunitatea internațională pentru a face presiuni pentru ca acestea să nu se întâmple”, a spus el.

„Ceea ce vedem în Gaza este îngrozitor”, a declarat Guterres, în timp ce Israelul amenința cu „forță fără precedent” în atacul său continuu asupra orașului Gaza.

„Este cel mai grav nivel de moarte și distrugere pe care l-am văzut în timpul mandatului meu de secretar general, probabil că viața mea și suferința poporului palestinian nu pot fi descrise – foamete, lipsă totală de asistență medicală eficientă, oameni care trăiesc fără adăposturi adecvate în zone uriașe de concentrare a forțelor armate”, a spus el.

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut anexarea unor zone din Cisiordania cu scopul de a „îngropa ideea unui stat palestinian”, după ce mai multe țări s-au alăturat eforturilor franceze de a obține statul palestinian.

Însă Statele Unite, aliatul fidel al Israelului, s-a abținut de la orice critică la adresa războiului din Gaza sau de la promisiunile de a anexa Cisiordania – și i-a criticat dur pe aliații săi care au promis să recunoască un stat palestinian.