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Selena Gomez respinge acuzațiile de fraudă față de investitorii propriului start-up

Selena Gomez a fost dată în judecată de investitori ai start-up-ului de sănătate mintală Wondermind Global, care susțin că vedeta nu și-ar fi respectat obligațiile asumate pentru dezvoltarea și promovarea companiei. Artista respinge aceste acuzații, argumentând că nu ar fi trebuit niciodată să fie „târâtă” în acest caz.
Selena Gomez respinge acuzațiile de fraudă față de investitorii propriului start-up
Ioana Târziu
28 aug. 2026, 13:04, Știrile zilei
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Investitorii susțin că Selena Gomez și-a încălcat contractul, prin faptul că nu a susținut în mod corespunzător platforma de sănătate mintală Wondermind. Artista a cofondat-o împreună cu mama ei în urmă cu cinci ani.

Drept urmare, susțin cei cinci investitori, au fost fraudați cu cele aproape 1,2 milioane de dolari pe care le-au investit. Gomez respinge aceste acuzații.

Gomez nu ar fi trebuit să fie „târâtă” în acest caz

Potrivit BBC, avocatul ei a cerut ca ea să fie exclusă complet din proces, spunând că acuzațiile aduse împotriva ei sunt „uzate” și argumentând că nu ar fi trebuit niciodată să fie „târâtă” în acest caz.

Investitorii susțin că li s-a spus că „Selena Gomez, una dintre cele mai faimoase femei de pe pământ, cu un brand de miliarde de dolari și o platformă de neegalat pe rețelele de socializare, va construi activ compania în calitate de șefă de marketing”.

Avocatul artistei spune că acuzațiile lor sunt „vagi, generalizate și contradictorii”. De asemenea, afirmă că Gomez nu a fost niciodată de acord să conducă compania și nici nu și-a asumat angajamentele sugerate de aceștia.

Acuzații „frivole”

„Acuzațiile împotriva ei sunt nefondate, dacă nu chiar frivole”, a spus el.

Acesta a adăugat că echipa juridică „explorează alte căi de despăgubire pentru dna Gomez, inclusiv sancțiuni împotriva reclamanților”, potrivit sursei citate.

Artista și actrița americană, cunoscută inclusiv pentru rolul din serialul „Only Murders in the Building”, s-a implicat public de mai mulți ani în promovarea discuțiilor despre sănătatea mintală.

Wondermind a fost lansată tocmai în jurul acestui domeniu, ceea ce a legat puternic imaginea companiei de cea a vedetei.

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