Sky News îl contrazice pe Trump: Marea Britanie nu va participa la blocada Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie refuză să participe la blocada americană a Strâmtorii Ormuz, a relatat Sky News, citând o sursă guvernamentală britanică. Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că Marea Britanie va furniza dragătoare de mine pentru a curăța ruta maritimă.

„Continuăm să susținem libertatea navigației și deschiderea Strâmtorii Hormuz, care este esențială pentru susținerea economiei globale și reducerea costului vieții în țară”, a declarat sursa pentru Sky News .

Sursa canalului a adăugat că Regatul Unit colaborează cu Franța și alți parteneri pentru a crea „urgent” o „coaliție largă pentru protejarea libertății de navigație”. Sursa de la Sky News a numit inacceptabilă perceperea de taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a anunțat blocada Strâmtorii Hormuz de către Marina SUA, în urma încheierii discuțiilor dintre delegațiile americană și iraniană din Pakistan. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a susținut că monitorizează ruta și a promis că va „împiedica ferm” apropierea oricăror nave.