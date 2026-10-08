SUA extind dosarul împotriva lui Nicolas Maduro. Fostul lider venezuelean a fost pus sub acuzare pentru acte de tortură

„El (N.R. Nicolas Maduro) a autorizat utilizarea torturii împotriva anumitor persoane și a supravegheat un sistem conceput să utilizeze tortura, detenția arbitrară și violența ca mijloace de represiune împotriva opoziției politice”, se arată în actul de acuzare, citat de Associated Press.

Documentul arată că fostul lider autoritar nu doar că a autorizat metode brutale de anchetă, precum aplicarea de șocuri electrice, bătăi severe și asfixiere, dar s-a implicat personal în tortura psihologică a deținuților, mergând până la a amenința un prizonier cu asasinarea propriului copil.

Trei cetățeni americani, printre victimele torturate

Printre presupusele victime ale torturii s-ar fi aflat și trei cetățeni americani. Potrivit rechizitoriului, unul dintre aceștia ar fi fost bătut, electrocutat și obligat să-și mănânce propria vomă în timpul celor opt luni de detenție.

Un altul ar fi fost bătut atât de grav încât a avut nevoie de spitalizare și ar fi fost amenințat cu o armă, iar al treilea ar fi fost încătușat, acoperit la ochi și bătut în mod repetat, suferind o leziune permanentă la nivelul ochiului.

Detanția și acuzațiile de trafic de droguri

Aflați în arest într-un penitenciar federal din Brooklyn încă de la începutul lunii ianuarie, după ce forțele americane i-au capturat în cadrul unui raid nocturn la Caracas, Maduro și Flores pledează nevinovați la acuzațiile de trafic de droguri care le-au fost aduse. Dacă sunt găsiți vinovați, riscă închisoarea pe viață.

Fostul președinte a calificat acțiunea americană drept o „răpire” și se consideră „prizonier de război”, invocând alături de avocații săi imunitatea de șef de stat străin.

În paralel, avocații Ciliei Flores încearcă să obțină eliberarea acesteia din închisoare și plasarea în arest la domiciliu, invocând probleme grave de sănătate. Aceștia susțin că Flores a slăbit aproximativ 11 kilograme în timpul detenției și că ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală la inimă.