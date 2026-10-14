SUA și România marchează 30 de ani de Parteneriat Strategic. Statele Unite au livrat o aeronavă C-130 Hercules Armatei Române

O etapă majoră în cooperarea celor două țări

Predarea aeronavei reprezintă o etapă majoră în cooperarea bilaterală în domeniul apărării și evidențiază trei decenii de Parteneriat Strategic între Statele Unite și România.

Potrivit Ambasadei SUA în România, aeronava C-130 Hercules a fost transferată prin programul american Excess Defense Articles (EDA). Ea extinde semnificativ capacitatea de transport aerian tactic a României.

De asemenea, îi sporește capacitatea de a transporta personal și echipamente, de a răspunde la crize, de a sprijini operațiunile NATO, de a furniza ajutor umanitar și de a contribui la apărarea teritoriului aliat.

„În urmă cu aproape treizeci de ani, SUA și România au încheiat Parteneriatul Strategic”, a declarat Ambasadorul SUA Darryl Nirenberg în cadrul ceremoniei.

Cum a evoluat Parteneriatul Strategic

„De atunci, acesta a evoluat de la un angajament scris la o relație definită de misiuni comune, sacrificii și hotărârea de a apăra securitatea noastră comună. Astăzi, marcăm acest parteneriat nu doar prin cuvinte, ci și prin capabilități”, a adăugat acesta.

De asemenea, a precizat că „această aeronavă reprezintă pregătire, interoperabilitate și capacitatea tot mai mare a României de a contribui la apărarea noastră comună”. „Mai presus de toate, reflectă angajamentul durabil a două națiuni – și al unei singure Alianțe – pentru pace, prin forță”.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, au semnat documentele de transfer pentru aeronava C-130H Hercules.

Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles – echipamente militare excedentare ale SUA.

România beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA.

Aeronava C-130 Hercules sporește gradul de pregătire, mobilitatea și interoperabilitatea României pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre.

Transferul reușit reflectă coordonarea strânsă dintre Ministerul Apărării Naționale, Forțele Aeriene Române, Grupul Militar al SUA, echipa programului C-130 a Forțelor Aeriene ale SUA și compania Lockheed Martin. Dincolo de livrarea propriu-zisă, cele două țări continuă să pună accent pe instruirea comună, pe colaborarea în domeniul mentenanței curente și pe pregătirea operațională, pentru a asigura o integrare maximă.

„Livrarea aeronavei ilustrează angajamentul nostru comun”

„Lockheed Martin este mândră de parteneriatul său de lungă durată cu România, iar această livrare a aeronavei C-130 Hercules ilustrează angajamentul nostru comun față de fiabilitate și capabilități durabile”, a declarat Ken Gjone, reprezentant Lockheed Martin Aeronautics. „Integrarea acestei aeronave C-130H în Forțele Aeriene Române oferă României o capacitate sporită de transport aerian tactic și o versatilitate de neegalat. Astfel, sunt consolidate direct gradul de pregătire, interoperabilitatea cu NATO și stabilitatea regională pe flancul estic și în regiunea Mării Negre”.

Statele Unite rămân angajate să aprofundeze cooperarea militară, să sprijine modernizarea apărării României și să asigure că NATO rămâne pregătită, credibilă și capabilă să apere întregul teritoriu aliat.