Prima pagină » Știrile zilei » Surse: Jared Kushner și Steve Witkoff ar putea merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin

Surse: Jared Kushner și Steve Witkoff ar putea merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin

Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, ar urma să viziteze Moscova în cursul lunii ianuarie pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.
Surse: Jared Kushner și Steve Witkoff ar putea merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 ian. 2026, 11:37, Știri externe

Steve Witkoff și Jared Kushner analizează posibilitatea unei vizite la Moscova pentru a se întâlni cu liderul de la Kremlin. Întâlnirea ar putea avea loc în cursul lunii ianuarie, însă planurile nu sunt definitive, iar calendarul ar putea fi afectat de desfășurarea protestelor din Iran, potrivit surselor Bloomberg, citate de agenția Reuters.

Reprezentanții Statelor Unite ar urma să prezinte președintelui rus cea mai recentă versiune a propunerilor de pace. În cadrul întâlnirii este de așteptat să se discute garanțiile de securitate oferite de Statele Unite și Europa pentru susținerea unui eventual acord, precum și reconstrucția Ucrainei în perioada postbelică.

Posibila vizită avea loc după ce liderul de la Casa Albă și-a exprimat recent frustrarea față de Vladimir Putin din cauza continuării războiului. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”, spune Trump la începutul lunii.

 

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor