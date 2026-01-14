Surse: Jared Kushner și Steve Witkoff ar putea merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin

Steve Witkoff și Jared Kushner analizează posibilitatea unei vizite la Moscova pentru a se întâlni cu liderul de la Kremlin. Întâlnirea ar putea avea loc în cursul lunii ianuarie, însă planurile nu sunt definitive, iar calendarul ar putea fi afectat de desfășurarea protestelor din Iran, potrivit surselor Bloomberg, citate de agenția Reuters.

Reprezentanții Statelor Unite ar urma să prezinte președintelui rus cea mai recentă versiune a propunerilor de pace. În cadrul întâlnirii este de așteptat să se discute garanțiile de securitate oferite de Statele Unite și Europa pentru susținerea unui eventual acord, precum și reconstrucția Ucrainei în perioada postbelică.

Posibila vizită avea loc după ce liderul de la Casa Albă și-a exprimat recent frustrarea față de Vladimir Putin din cauza continuării războiului. „Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”, spune Trump la începutul lunii.