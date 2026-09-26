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Tehnica simplă prin care șoferii pot reduce consumul de combustibil. Ce anume să nu lași în mașină

Un expert în mașini a împărtășit un truc simplu prin care șoferii pot reduce consumul de combustibil.
Tehnica simplă prin care șoferii pot reduce consumul de combustibil. Ce anume să nu lași în mașină
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 02:53, Știrile zilei
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Expertul în mașini Dale Gillespie a împărtășit câteva sfaturi de specialitate care să vă ajute să reduceți costurile la combustibil.

Potrivit lui Gillespie, scoaterea unui anumit obiect din mașină chiar acum ar putea face o diferență semnificativă la facturi. Este o treabă care nu va dura mult de făcut, potrivit Mirror.

Golirea completă a interiorului mașinii după o vacanță nu este adesea o prioritate. Totuși, expertul spune că orice obiect uitat în plus poate contribui la un consum în plus de combustibil.

„Echipamentul de camping, suporturile pentru biciclete, toate se adună și au un impact asupra consumului de combustibil”, a explicat el.

Accesorii precum suporturile pentru biciclete pot crește costurile cu combustibilul sau pot reduce autonomia vehiculului electric din cauza rezistenței aerodinamice și a greutății suplimentare pe care le creează.

De asemenea, el a subliniat că demontarea portbagajului de plafon este la fel de importantă.

„Un alt lucru la care nimeni nu se gândește vreodată este greutatea adăugată de portbagajul de plafon gol”, a spus el.

„Poate crește consumul de combustibil cu 1% până la 2,6%”, a adăugat Gillespie, potrivit aceleiași surse.

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