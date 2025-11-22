Tragedie în Bacău: un bărbat a murit zdobit sub un zid de cărămidă

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 18:10, informează ISU Bacău.

Pompierii au intervenit pe strada Independenței din municipiul Bacău, pentru salvarea bărbatului care a fost surprins sub un zid de cărămidă.

Echipajele ISU Bacău au acționat pentru extragerea victimei, aceasta fiind ulterior predată personalului medical.

Din nefericire, victima, un bărbat in vârstă de aproximativ 63 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul acestuia de către personalul medical.