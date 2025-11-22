Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie în Bacău: un bărbat a murit zdobit sub un zid de cărămidă

Tragedie în Bacău: un bărbat a murit zdobit sub un zid de cărămidă

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din Bacău, a murit, sâmbătă, după ce un zid de cărămidă s-a surpat peste el.
Laura Buciu
22 nov. 2025, 19:20, Social

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 18:10, informează ISU Bacău.

Pompierii au intervenit pe strada Independenței din municipiul Bacău, pentru salvarea bărbatului care a fost surprins sub un zid de cărămidă.

Echipajele ISU Bacău au acționat pentru extragerea victimei, aceasta fiind ulterior predată personalului medical.

Din nefericire, victima, un bărbat in vârstă de aproximativ 63 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul acestuia de către personalul medical.