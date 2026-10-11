Tragedie în Cornul Africii: Cel puțin 109 oameni au murit și peste 116 sunt dați dispăruți în urma unui naufragiu

La bordul ambarcațiunii se aflau aproximativ 350 de persoane care încercau să ajungă din Djibouti în Yemen. Vasul s-a răsturnat în apropiere de localitatea Guhere, la nord de orașul Obock, notează OIM, citată de AFP.

Până în prezent au fost recuperate 109 cadavre: 52 de bărbați, 42 de femei și 15 copii.

Organizația a anunțat că 64 dintre supraviețuitori beneficiază de asistență la centrul său pentru migranți din Obock. Aceștia primesc îngrijiri medicale, adăpost temporar și alimente.

„Echipele noastre sunt pe teren alături de autoritățile locale pentru a oferi asistență de urgență. Această tragedie este o amintire puternică a pericolelor cu care se confruntă migranții de-a lungul acestei rute de migrație”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM din Djibouti.

„În fiecare an, zeci de mii de migranți din Cornul Africii tranzitează Djibouti și traversează strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru a ajunge în Yemen, sperând să ajungă în țările din Golf în căutarea siguranței, a stabilității și a unui loc de muncă”, a mai transmis Organizația Internațională pentru Migrație.

Numai de la 10 septembrie, OIM a înregistrat peste 20.000 de sosiri dinspre Etiopia în Djibouti, iar între 1 ianuarie și 1 octombrie 2026 totalul a ajuns la aproximativ 178.000 de intrări, majoritatea fiind etiopieni și somalezi.