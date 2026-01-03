Trump spune că SUA vor „administra” Venezuela și vor reconstrui industria petrolieră

Donald Trump a afirmat că Statele Unite se implică direct în administrarea Venezuelei, după atacul recent din capitala țării, susținând că Washingtonul va asigura o conducere „corectă și echitabilă” și va reporni industria petrolieră.

Întrebat cine se află la putere în acest moment, Trump a spus că SUA vor „conduce țara împreună cu un grup” și vor reconstrui infrastructura petrolieră, un proces care va costa miliarde de dolari.

Potrivit liderului american, cheltuielile vor fi suportate inițial de companiile petroliere, care vor fi ulterior despăgubite.

Trump a declarat că industria petrolieră a Venezuelei funcționa mult sub capacitate și că SUA va „face petrolul să curgă așa cum ar trebui”.

El a susținut că banii obținuți vor ajunge la populația venezueleană și la cei care au fost nevoiți să părăsească țara din cauza actualului regim, pe care l-a numit „un infractor”.

Președintele american a mai spus că SUA este deja prezentă în Venezuela și este pregătită să intervină din nou, dacă va fi necesar.

În același timp, Trump a acuzat conducerea de la Caracas că a preluat ilegal industria petrolieră construită de americani, afirmând că administrațiile anterioare nu au reacționat.

„Nu puteam să-i lăsăm să scape. Ne-au furat petrolul, iar noi am construit acea industrie. Am întârziat, dar am făcut ceva”, a declarat Donald Trump.