Ucraina doboară rachetele hipersonice Kinjal ale Rusiei cu o melodie patriotică și o capcană electronică.

O echipă de război electronic blochează semnalele satelitare ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”.

Forțează astfel rachetele să se rupă în aer.

Grupul Night Watch susține că a doborât 19 rachete Kinjal în ultimele două săptămâni, scrie Il Messaggero.

Sistemul de bruiaj „Lima” înlocuiește semnalele GPS cu o melodie

Rachetele Kinjal și alte muniții ghidate se bazează pe sistemul Glonass, rețeaua rusă de navigație prin satelit de tip GPS, pentru a-și localiza țintele. Night Watch a dezvoltat propriul sistem de bruiaj „Lima”. Acesta înlocuiește semnalele de navigație prin satelit ale rachetelor cu cântecul ucrainean „Tatăl nostru este Bandera”.

Cântecul a fost ales ca o critică la adresa propagandei alarmiste rusești. Aceasta a încercat să îi prezinte pe toți oamenii din Ucraina ca susținători ai liderului naționalist ucrainean din secolul al XX-lea, Stepan Bandera.

Ucraina doboară rachete cu muzică: Rachetele cred că zboară spre Lima, Peru, și se rup în aer

Când începe melodia, sistemul „Lima” trimite un semnal de navigație fals rachetelor care se apropie. Le face să creadă că zboară peste Lima, Peru, astfel încât acestea încearcă să-și schimbe cursul. Deplasându-se cu viteze supersonice, rachetele sunt destabilizate de schimbarea bruscă și neașteptată a cursului.

Night Watch a explicat că a dezvoltat sistemul după ce a descoperit că rachetele Kinjal foloseau o antenă cu model de recepție controlată.

Fiecare rachetă Kinjal costă aproximativ 7,5 milioane de lire sterline

„Aveau același tip de receptoare ca vechile rachete sovietice”.

„Structura aeronavei nu poate rezista la stresul excesiv și racheta se rupe în mod natural”, au declarat specialiștii pentru site-ul de tehnologie 404 Media.

Când Kinjal încearcă să schimbe rapid cursul, fuselajul acestei rachete nu poate face față vitezei și pur și simplu se rupe în două. Fiecare rachetă Kinj costă aproximativ 7,5 milioane de lire sterline.