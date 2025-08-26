UE se opune lui Trump, după ce acesta a lansat un atac asupra normelor digitale europene: Reglementarea tehnologică este dreptul nostru „suveran”

Președintele SUA lansează un atac asupra regulilor digitale ale Europei, stârnind opoziția Bruxelles-ului.

„Este dreptul suveran al UE și al statelor sale membre de a reglementa activitățile economice de pe teritoriul nostru, care sunt în concordanță cu valorile noastre democratice”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă organizate în după-amiaza zilei de marți.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a amenințat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va aplica restricții la exportul de tehnologie și cipuri către țările cu reguli digitale pe care le consideră discriminatorii față de companiile americane, potrivit Politico.

„În calitate de președinte al Statelor Unite, voi lua atitudine împotriva țărilor care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie”, a declarat Trump. „America și companiile americane de tehnologie nu mai sunt nici «pușculița», nici «preșul» lumii. Arătați respect față de America și de uimitoarele noastre companii de tehnologie sau luați în considerare consecințele!”, a tunat el.

Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologiei au atacat în repetate rânduri Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, reglementarea sa emblematică privind platformele de socializare, acuzând blocul de cenzură și susținând că legea ar impune costuri companiilor americane.

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare și comerțul electronic. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori din UE – inclusiv Facebook, Instagram și TikTok – trebuie să evalueze și să limiteze riscurile precum dezinformarea și prejudiciile aduse minorilor, conform legislației.