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Un avion cu peste 100 de pasageri la bord a fost lovit de fulger. Vremea severă a avariat partea din față a aeronavei

Un avion cu 104 pasageri și șase membri ai echipajului la bord a fost lovit de fulger la o altitudine de peste 5.000 de metri. Vremea severă a avariat partea din față a aeronavei, însă avionul a aterizat în siguranță.
Un avion cu peste 100 de pasageri la bord a fost lovit de fulger. Vremea severă a avariat partea din față a aeronavei
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 11:49, Știri externe
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Un avion al companiei aeriene IndiGo, cu 104 pasageri și șase membri ai echipajului la bord, a aterizat în siguranță miercuri în orașul Lucknow din nordul Indiei, după ce vremea severă a avariat partea din față a aeronavei.

Conform The Independent, avionul se afla la o altitudine de aproximativ 5.100 de metri în momentul în care a fost lovit de fulger.

După aterizare, aeronava a fost scoasă din funcțiune. Nu au fost raportate persoane rănite.

Oficiali familiarizați cu anchetele preliminare au declarat că printre posibilele cauze examinate se numără o lovitură de fulger, a relatat NDTV, conform sursei citate.

Daunele au fost descoperite după aterizarea aeronavei și au fost inspectate de personalul aeroportului.

„Aeronava a aterizat normal în jurul orei 16:00 și nu au fost raportate victime. Daunele au fost observate de echipa aeroportului după aterizare, în urma căreia echipa IndiGo a fost informată, iar aeronava a fost declarată Aeronavă la Sol (AOG)”, a declarat un oficial.

Presa din India precizează că autoritățile aeroportuare au declarat că piloții nu erau la curent cu amploarea pagubelor și au alertat Controlul Traficului Aerian (ATC) cu privire la incident, ca măsură de precauție.

Direcția Generală a Aviației Civile, autoritatea de reglementare în domeniul aviației din India, a lansat o anchetă în urma celor întâmplate.

De asemenea, aeronava nu va avea permisiunea de a reveni în serviciu până când nu primește autorizația de reglementare necesară.

Incidentul are loc la câteva luni după ce o altă aeronavă IndiGo a fost lovită de fulger în timp ce staționa pe aeroportul din Kolkata, în timpul unei furtuni din iunie.

Aeronava respectivă trebuia să zboare spre Agartala când fulgerul i-a afectat sistemul energetic. Compania aeriană a debarcat 141 de pasageri și șase membri ai echipajului și i-a transportat ulterior la Agartala cu o altă aeronavă, potrivit aceleiași surse.

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