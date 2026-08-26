„Un cadou special”: Zelenski a primit un cățeluș de la fostul campion american la box Terence Crawford

Numele cățelușei, o femelă de American Pit Bull Terrier, nu a fost ales întâmplător.

Semnificația numelui

Potrivit Le Figaro, numele patrupedului se referă la viitorul sistem ucrainean de apărare aeriană „FREYJA”. Acest sistem are scopul de protejare a țării împotriva atacurilor aeriene și balistice.

Chiar Volodimir Zelenski fost cel care a explicat simbolismul din jurul cadoului.

Bunicul Freyei, un câine pe nume Athos, a supraviețuit ocupației rusești a orașului Bucea, un oraș de lângă Kiev. Animalul a devenit unul dintre simbolurile atrocităților comise în timpul invaziei rusești.

Today, legendary American boxer Terence Crawford is in Ukraine. He has supported our country and our people since the first days of the war. We deeply value having people like him stand with Ukrainians. As a gesture of solidarity, Terence gifted me an American Pit Bull Terrier… pic.twitter.com/oYQ2XoyslE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

„Bunicul ei, Athos, a supraviețuit ocupației rusești a Butchei. Acum, Freya poartă numele viitorului sistem de apărare aeriană FREYJA, ca simbol al protecției noastre”, a explicat președintele ucrainean.

Crawford și-a arătat susținerea pentru Ucraina

Întâlnirea dintre Zelenski și Crawford are loc în contextul în care americanul și-a exprimat public sprijinul pentru Ucraina de mai mulți ani, conform sursei citate.

Președintele ucrainean a subliniat că boxerul american a susținut țara și poporul „încă din primele zile ale războiului”, potrivit unui mesaj emis după întâlnirea lor.

De asemenea, Zelenski i-a mulțumit sportivului pentru vizită, sprijin și acest „cadou cald și special”.