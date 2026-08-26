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„Un cadou special”: Zelenski a primit un cățeluș de la fostul campion american la box Terence Crawford

În timpul unei vizite în Ucraina, fostul campion american de box Terence Crawford s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. Cu această ocazie, boxerul i-a dăruit președintelui ucrainean o cățelușă pe nume Freya.
„Un cadou special”: Zelenski a primit un cățeluș de la fostul campion american la box Terence Crawford
Sursa foto: X / @ZelenskyyUa
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 11:29, Știri externe
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Numele cățelușei, o femelă de American Pit Bull Terrier, nu a fost ales întâmplător.

Semnificația numelui

Potrivit Le Figaro, numele patrupedului se referă la viitorul sistem ucrainean de apărare aeriană „FREYJA”. Acest sistem are scopul de protejare a țării împotriva atacurilor aeriene și balistice.

Chiar Volodimir Zelenski  fost cel care a explicat simbolismul din jurul cadoului.

Bunicul Freyei, un câine pe nume Athos, a supraviețuit ocupației rusești a orașului Bucea, un oraș de lângă Kiev. Animalul a devenit unul dintre simbolurile atrocităților comise în timpul invaziei rusești.

Bunicul ei, Athos, a supraviețuit ocupației rusești a Butchei. Acum, Freya poartă numele viitorului sistem de apărare aeriană FREYJA, ca simbol al protecției noastre”, a explicat președintele ucrainean.

Crawford și-a arătat susținerea pentru Ucraina

Întâlnirea dintre Zelenski și Crawford are loc în contextul în care americanul și-a exprimat public sprijinul pentru Ucraina de mai mulți ani, conform sursei citate.

Președintele ucrainean a subliniat că boxerul american a susținut țara și poporul „încă din primele zile ale războiului”, potrivit unui mesaj emis după întâlnirea lor.

De asemenea, Zelenski i-a mulțumit sportivului pentru vizită, sprijin și acest „cadou cald și special”.

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