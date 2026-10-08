Un membru al Marinei Regale din Marea Britanie este acuzat de „spionaj pentru o putere străină”

Teddy Young, în vârstă de 24 de ani, a fost acuzat de două infracțiuni în temeiul Legii Securității Naționale, inclusiv „obținerea, copiarea, înregistrarea sau păstrarea de informații protejate, cu intenția de a aduce beneficii unei puteri străine”.

Potrivit The Independent, acesta a fost arestat la domiciliu în Bedfordshire marți și apoi reținut la Londra, urmând ca joi să apară la Curtea de Magistrați din Westminster.

Arestarea sa nu au legătură cu incidentul de la RAF Fairford

Poliția a declarat că arestarea și acuzațiile nu au legătură cu ancheta recentă privind un incident de la RAF Fairford.

Comandantul Helen Flanagan, șefa serviciului de poliție antiteroristă din Londra, a declarat că „acestea sunt acuzații foarte grave împotriva unui membru al forțelor armate.

„Am colaborat extrem de strâns cu colegii operaționali relevanți din cadrul Ministerului Apărării pe măsură ce ancheta noastră a progresat, pentru a ne asigura că se pot lua măsuri adecvate pentru a atenua orice riscuri potențiale legate de această chestiune”, a spus aceasta.

„Este important acum să se evite orice alte speculații”

Flanagan a precizat că „este important acum să se evite orice alte speculații cu privire la acest caz și ca acesta să poată avansa în instanță, iar procesul judiciar să nu fie împiedicat în niciun fel”, potrivit sursei citate.

Young este anchetat pentru infracțiuni comise între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025.

El este acuzat de pregătirea pentru comiterea unei infracțiuni de divulgare a informațiilor protejate și obținerea, copiarea, înregistrarea sau păstrarea informațiilor protejate, intenția ca acest comportament să beneficieze o putere străină, știind sau având în vedere alte aspecte despre care știa că ar fi trebuit în mod rezonabil să știe că aduc atingere siguranței sau intereselor Regatului Unit.