Ungaria și Bulgaria frânează aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE. Modificarea de ultim moment din documentul summitului de la Bruxelles

În versiunea din 13 octombrie a proiectului de concluzii, liderii europeni urmau să își exprime susținerea pentru deschiderea tuturor capitolelor de negociere rămase „cât mai curând posibil”, cu respectarea criteriilor de aderare.

În versiunea actualizată pe 14 octombrie, ce potrivit informațiilor Mediafax este documentul de lucru și azi, expresia „cât mai curând posibil” a fost eliminată, în urma presiunilor exercitate de Budapesta și Sofia.

Trei diplomați au precizat pentru publicația Kyiv Independent că Ungaria și Bulgaria au solicitat modificarea, argumentând că documentul ar trebui să păstreze formularea utilizată la summitul european din luna iunie.

Deși aparent minoră, schimbarea are o semnificație politică importantă: liderii europeni evită să își asume explicit accelerarea următoarelor etape ale negocierilor, într-un moment în care Kievul și Chișinăul speră să avanseze până la sfârșitul anului.

Documentul nu reprezintă însă o decizie definitivă. Concluziile Consiliului European sunt negociate între cele 27 de state membre și pot fi modificate inclusiv în timpul summitului.

Ungaria continuă să tempereze ambițiile Ucrainei, chiar și după plecarea lui Viktor Orbán

Poziția Budapestei este cu atât mai surprinzătoare cu cât disputa bilaterală dintre Ungaria și Ucraina privind drepturile minorității maghiare a fost soluționată recent.

La 12 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a promulgat legislația prin care Ucraina consolidează drepturile minorităților naționale, inclusiv accesul la educație în limba maternă. Măsura a permis guvernului de la Budapesta să renunțe la obiecțiile care blocaseră anterior deschiderea unor noi etape ale negocierilor.

Totuși, premierul ungar Péter Magyar, care l-a înlocuit pe Viktor Orbán după alegerile din primăvara acestui an, menține o abordare prudentă privind integrarea Ucrainei.

La summitul din iunie, Magyar a obținut eliminarea aceleiași formulări referitoare la accelerarea procesului de aderare.

Acum, guvernul său reia această poziție, chiar dacă nu mai există o dispută bilaterală majoră cunoscută public care să împiedice deschiderea următoarelor capitole de negociere.

Un element important este că Péter Magyar urmează să aibă vineri, 16 octombrie, prima sa întâlnire oficială cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja summitului european de la Bruxelles.

Ucraina și Republica Moldova tocmai au obținut o victorie importantă

Noua intervenție a Ungariei și Bulgariei vine la numai două zile după un progres semnificativ în negocierile de aderare.

La 13 octombrie, Uniunea Europeană a aprobat deschiderea a două noi clustere de negociere pentru Ucraina și Republica Moldova: piața internă și competitivitatea și creșterea incluzivă.

Cele două clustere cuprind, împreună, 17 capitole de negociere și vizează adaptarea legislației și economiilor celor două state la regulile europene.

Astfel, atât Ucraina, cât și Republica Moldova au ajuns la patru clustere deschise din totalul de șase.

Cele două clustere rămase ar putea fi deschise în decembrie, dar o asemenea decizie necesită în continuare acordul statelor membre.

Republica Moldova este afectată direct de noua modificare, deoarece liderii europeni au menținut până acum o abordare comună pentru deschiderea etapelor de negociere cu Kievul și Chișinăul.

Formularea privind accelerarea aderării a fost eliminată atât din secțiunea dedicată Ucrainei, cât și din cea referitoare la Republica Moldova.

Alte modificări în documentul summitului: Marea Neagră, copiii deportați și banii pentru Ucraina

Proiectul de concluzii a suferit și alte modificări privind războiul declanșat de Rusia.

Una dintre ele introduce o referire explicită la atacurile asupra navelor statelor membre ale Uniunii Europene în Marea Neagră.

O altă modificare întărește limbajul referitor la copiii ucraineni transferați în Rusia. Documentul îi descrie acum drept copii „deportați ilegal”, subliniind gravitatea acțiunilor imputate autorităților ruse.

De asemenea, a fost modificat pasajul referitor la finanțarea Ucrainei. În noua formulare, liderii europeni precizează că vor reveni asupra acestui subiect „în timp util”.

Această exprimare ar putea pregăti o nouă rundă de negocieri privind utilizarea activelor rusești imobilizate în Europa, o temă care ar putea domina summitul european din decembrie.

Pentru moment, liderii europeni trebuie să găsească soluții pentru susținerea financiară a Ucrainei în 2027, într-un context în care nevoile de finanțare ale Kievului rămân foarte ridicate.

Summitul european din 15-16 octombrie are pe agendă și competitivitatea economiei europene, creșterea prețurilor la energie, viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, securitatea și apărarea, precum și continuarea sprijinului pentru Ucraina.