Uniunea Europeană condamnă sancțiunile SUA împotriva Curții Penale Internaționale: Atacurile sau amenințările sunt inacceptabile

Blocul comunitar își reafirmă atașamentul de neclintit față de ordinea internațională bazată pe reguli și pe respectarea dreptului internațional.

„UE își reafirmă angajamentul ferm față de ordinea internațională bazată pe norme, din care CPI face parte integrantă, și fundamentată pe respectarea dreptului internațional. Justiția penală internațională joacă un rol crucial în tragerea la răspundere a celor care încalcă dreptul internațional prin comiterea celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională”, se arată în comunicatul de presă emis, sâmbătă, de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe.

Instituția Europeană a punctat că instanța de la Haga nu vizează state suverane, ci funcționează pe baza principiului complementarității, intervenind exclusiv atunci când autoritățile naționale refuză sau nu au posibilitatea de a ancheta faptele.

„CPI nu vizează statele suverane. În temeiul principiului fundamental al complementarității, CPI intervine doar dacă un stat nu dorește sau nu este în măsură să ancheteze ori să urmărească penal, în mod real, persoanele responsabile pentru cele mai grave infracțiuni, precum genocidul, crimele împotriva umanității, crimele de război și crima de agresiune”, se arată în continuarea comunicatului.

Apel la diplomație

Bruxellesul a criticat anunțul privind sancționarea CPI și a cerut Washingtonului să renunțe la măsurile respective, însă a salutat disponibilitatea administrației americane de a purta consultări cu statele care recunoscut autoritata Curții.

„UE regretă profund anunțul Statelor Unite privind impunerea de sancțiuni împotriva Curții ca instituție. Deși îndemnăm SUA să revină asupra acestor măsuri recente, salutăm disponibilitatea acestora de a discuta preocupările lor cu statele părți la Statutul de la Roma și luăm act de decizia SUA de a amâna intrarea în vigoare a acestor măsuri. Acest lucru creează spațiu pentru diplomație”, a mai transmis blocul comunitar.

Sancțiunile americane

Reacția vine după ce secretarul de stat Marco Rubio a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale.

„Președintele Trump nu va permite niciodată Curții Penale Internaționale să îi urmărească penal pe cetățenii americani. De aceea, astăzi, Statele Unite impun sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Vom interzice tranzacțiile cu această instanță care acționează în afara oricăror norme, tăindu-i resursele și paralizându-i capacitatea de a funcționa”, a declarat Rubio.