Ursula von der Leyen își exprimă susținerea față de protestele din Iran și condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și-a exprimat susținerea față de manifestațiile din Iran, a condamnat acțiunile de reprimare a mișcărilor și a cerut eliberarea protestatarilor încarcerați și restabilirea accesului la internet.
10 ian. 2026, 19:19, Știri externe

„Străzile din Teheran și orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se aduna, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber. Europa îi susține pe deplin”, se arată în mesajul publicat pe X de von der Leyen și citat de Politico. 

În mesajul transmis pe rețele de socializare, șefa executivului european a condamnat reprimarea protestelor și făcut apel pentru eliberarea protestatarilor. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstrații legitime. Cei responsabili vor rămâne greșită a istoriei. Cerem eliberarea imediată a tuturor demonstranților închiși”, continuă mesajul publicat pe rețelele de socializare. 

În plus, von der Leyen a solicitat și restabilirea  accesului la internet, întrerupt în Iran începând de joi.

Protestele din Iran au început la finalul lunii decembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică gravă, după prăbușirea monedei naționale, transformându-se rapid în manifestații care contestă autoritățile religioase de la Teheran. 

ONG-ul Activiștii pentru Drepturile Omului din Iran a anunțat că numărul victimelor a ajuns la 65, dar și că peste 2.000 de persoane au fost arestate, iar surse diplomatice contactate de Politico susțin că cifrele sunt „credibile”. 

Protestele din Iran au atras reacții din partea statelor și instituțiilor occidentale. Liderii din Franța, Germania și Regatul Unit au condamnat uciderea protestatarilor și au făcut apel la „reținere” din partea autorităților.    

În plus, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, au condamnat ferm violențele împotriva protestatarilor.

Administrația americană prin vocea președintelui Trump a amenințat regimul de la Teheran cu privire la reprimarea protestelor, declarând: „Mai bine nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem”.

 

