USR propune simplificarea convocării AGA pentru reducerea birocrației și degrevarea instanțelor

„Prin proiect îmi doresc îndepărtarea acestor bariere anormale puse în calea exercitării voinței acționarilor și asociaților. Vreau să elimin formalitățile lipsite de sens și să degrevez rolul instanțelor de judecată, care sunt și așa supraaglomerate”, spune deputatul Alexandru Dimitriu, într-un comunicat oficial.

În prezent, dacă organele de conducere refuză convocarea AGA, acționarii trebuie să se adreseze instanței. Situații de acest tip au apărut inclusiv în companii unde statul este acționar majoritar.

„Este absurd ca voința acționarilor sau asociaților să poată fi înfrânată de faptul că o structură de conducere nu dorește să o pună în practică. Acum, așa cum am văzut în cazul SALROM, acționarul majoritar trebuie să dea în judecată structura de conducere pentru obligația de a face. Această aberație trebuie oprită și asta face acest proiect de lege”, explică ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.

Proiectul prevede că acționarii care dețin cel puțin 30% din capitalul social vor putea convoca AGA și o vor putea prezida în lipsa sau refuzul președintelui CA ori al directoratului. În cazul societăților cu asociați, pragul stabilit este de 50% din capitalul social.