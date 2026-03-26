Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal

Pe măsură ce bombele continuă să cadă în Orientul Mijlociu, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată, Europa se regăsește din nou într-o poziție de neputință. Prețurile energiei cresc, liderii continentului sunt divizați, iar perspectivele modeste de creștere riscă să se transforme în recesiune, notează The Economist.

Fondată pentru a reconstrui un continent pașnic și prosper, Uniunea Europeană este prea fragilă pentru a face față unei lumi în care aliații acționează ca adversari și nu poate proteja propriile lanțuri de aprovizionare. O Europă stagnantă nu poate visa la suveranitate geopolitică.

Nu este un mister de ce Europa pierde teren. Există o limită a creșterii pe care o poate genera o anumită bază industrială și tehnologică. Europa nu doar că este un jucător marginal în inteligența artificială, dar a ratat și revoluția tehnologică anterioară, cea a software-ului. În același timp, costurile ridicate ale energiei îi erodează baza industrială construită în revoluția precedentă. Liderii europeni sunt, în mare parte, conștienți de aceste provocări și doresc să le rezolve. Întrebarea este dacă vor reuși.

Cea mai promițătoare idee este deschiderea pieței europene, a doua ca mărime din lume după cea americană, pentru startup-uri și companii inovatoare, prin oferirea unui așa-numit „al 28-lea regim”: un set unic de reguli europene la care firmele pot opta dacă sistemul național le limitează.

Propusă în rapoartele lui Enrico Letta și Mario Draghi, foști prim-miniștri ai Italiei, ideea ar facilita dezvoltarea companiilor în cele mai dinamice domenii ale economiei: software și inteligență artificială. Momentul este favorabil pentru implementare, deoarece există puțini jucători dominați, ceea ce ar crea mulți câștigători și puțini perdanți. Dintre toate modalitățile de a arăta că Europa vrea să recupereze terenul pierdut în ultimele trei decenii, aceasta este poate cea mai simplă și cu cel mai mare potențial.

Eu Inc., o propunere timidă de a recupera „terenul” pierdut de decenii

Pe 18 martie, Comisia Europeană a prezentat propria versiune a acestei idei, denumită EU Inc. Din păcate, propunerea este cel mult timidă. Deși creează un registru european pentru firme, acestea rămân înregistrate într-un stat membru și supuse legislației naționale. Sunt necesare controale administrative, judiciare sau notariale pentru fiecare înființare și modificare a actelor constitutive, păstrând astfel exact barierele pe care noul regim ar fi trebuit să le elimine.

Europa are nevoie de un cadru juridic unic în care o companie să poată opera pe întreg continentul: o singură înregistrare, un set unic de reguli de angajare pentru recrutările transfrontaliere, o singură declarație de TVA, o procedură unică de insolvență în caz de eșec și un regim clar pentru vânzare și ieșire. Și, da, o bază comună de impozitare a companiilor.

Propunerea Comisiei oferă totuși două motive de speranță: un regim european pentru opțiuni pe acțiuni, cu standarde comune, și o procedură simplificată de insolvență pentru startup-uri. Ambele arată că Bruxelles poate fi ambițios.

Din păcate, prima măsură se lovește de opoziția sindicatelor, care se tem de erodarea bazei fiscale și de „arbitrajul reglementărilor”. A doua este limitată, aplicându-se doar firmelor cu mai puțin de 100 de angajați. Astfel, companiile aflate în creștere rapidă, cele care au cea mai mare nevoie de protecție transfrontalieră pentru a atrage investiții, sunt excluse. Problema Europei nu este lipsa startup-urilor, ci incapacitatea de a le transforma în companii mari și competitive.

Aceste eșecuri reflectă un model instituțional obosit

Proiectul european a fost conceput pentru a permite statelor membre să obțină împreună beneficii pe care nu le-ar putea atinge singure. Dar pentru a depăși acest blocaj colectiv este esențial ca niciun stat să nu poată bloca deciziile. În piața unică, acest lucru funcționează în mare parte. Însă dezvoltarea companiilor necesită armonizarea legislației fiscale, a muncii și a insolvenței, domenii în care este necesară unanimitatea. Astfel, un singur stat poate bloca progresul: Germania în domeniul muncii, Franța în serviciile concurențiale, Irlanda și Luxemburg în fiscalitate.

Tratatele fondatoare ale UE, concepute pentru un proiect de pace între șase state după două războaie mondiale, nu mai pot genera creșterea de care au nevoie cei 450 de milioane de europeni pentru a-și afirma rolul într-o lume instabilă. Chiar și după Tratatul de la Lisabona din 2009, Uniunea nu reușește să livreze acolo unde contează cel mai mult: companii cu adevărat supranaționale, achiziții comune în domeniul apărării, piețe energetice integrate sau o uniune a piețelor de capital eficientă.

Reformele vor fi blocate pas cu pas de lideri precum Viktor Orbán

Rămâne o singură alternativă, din ce în ce mai inevitabilă: o coaliție a celor dispuși să acționeze. Uniunea Europeană va continua să reglementeze și să mențină piața unică, dar un grup restrâns de state poate merge mai departe și mai rapid, ieșind din capcana unanimității.

Dacă aceste state reușesc să creeze o formă reală de companie supranațională, să armonizeze taxarea opțiunilor pe acțiuni, să elimine barierele la angajare și să unifice procedurile de insolvență, ele vor atrage firmele și talentul pe care restul continentului nu le poate păstra.

Fără un astfel de nucleu de conducere, reformele vor fi blocate pas cu pas de lideri precum Viktor Orbán. Rezultatul ar fi un continent incapabil să își dezvolte propriile companii, să își susțină industria sau să își asigure apărarea – un continent pe drumul spre vasalitate. Statele dispuse să acționeze trebuie să facă primul pas, iar restul pot urma când vor fi pregătite