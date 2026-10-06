Prima pagină » Știrile zilei » Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv: Pregătim măsuri de ripostă

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv: Pregătim măsuri de ripostă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că forțele de apărare pregătesc măsuri pentru a contracara o posibilă lovitură masivă a Rusiei, după ce serviciile de informații au transmis date, potrivit cărora,Moscova pregătește o ofensivă de anvergură.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv: Pregătim măsuri de ripostă
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 oct. 2026, 15:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alertă la Kiev

Anunțul a fost făcut de Zelenski în urma unei ședințe la care au participat membrii guvernului, conducerea militară și serviciile de urgență, notează Ukrinform

„Alături de reprezentanții autorităților regionale, membrii guvernului au pregătit soluții logistice suplimentare ca răspuns la operațiunea rusă împotriva logisticii ucrainene. Am primit astăzi informații actualizate de la serviciile de informații privind pregătirile rușilor pentru un atac masiv. Pregătim măsuri de ripostă”, a punctat președintele Zelenski.

Dificultăți în respingerea rachetelor balistice  

Președintele a precizat că autoritățile ucrainene au stabilit măsuri prioritare pentru protejarea infrastructurii și logisticii țării. 

„Am ținut o ședință operativă cu membrii guvernului, reprezentanții armatei și toate serviciile-cheie. În primul rând: ministrul apărării și comandantul Forțelor Aeriene au raportat cu privire la distribuirea mijloacelor de apărare aeriană și organizarea aliniamentelor de acoperire pentru obiectivele-cheie stabilite”, se arată în mesajul publicat de Zelenski. 

Totuși, liderul de la Kiev a subliniat că cele mai mari dificultăți au rămas în respingerea rachetelor balistice. 

„Asigurăm muniția necesară pentru avioanele F-16, mijloacele de interceptare și rachetele antiaeriene. Situația cea mai dificilă este la capitolul apărării antibalistice, iar livrările în acest sens depind exclusiv de parteneri”, a notat președintele. 

Pe plan umanitar și de securitate civilă, Zelenski a transmis că atacurile ruse din ultimele 24 de ore au lovit spitale din orașele Kramatorsk și Krivoi Rog.  

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
Gandul
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Donald Trump spune că ia aspirină în fiecare zi, „pentru inimă”. Cine NU ar trebui să o ia preventiv
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor