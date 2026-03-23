Zboruri blocate pe aeroportul Newark după un incident în turnul de control

Activitatea aeroportului Newark a fost oprită temporar după ce controlorii de trafic aerian au raportat degajări de fum și miros de ars în incinta turnului de control.

„Sosirile și plecările sunt suspendate temporar pe Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, după ce controlorii de trafic aerian au evacuat turnul din cauza unui miros de ars provenit de la un lift”, se arată în informarea emisă de Administrația Federală de Aviație (FAA), citată de ABC News.

Cu toate acestea, FAA a precizat că nu s-a petrecut niciun incendiu.

Evenimentul are loc la scurt timp după un alt incident aviatic grav petrecut pe aeroportul LaGuardia din New York, unde un avion canadian s-a ciocnit cu cu o autospecială de pompieri. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite.